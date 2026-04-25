Assassin’s Creed Black Flag kehrt zurück: „Resynced“ lässt Edward im Juli wieder segeln

Mit Assassin’s Creed IV: Black Flag aus 2013 bekommt eines der beliebtesten Serienteile eine umfassende Neuauflage. Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Verantwortlich ist Ubisoft Singapore, die das Spiel auf Basis der aktuellen Anvil-Engine von Grund auf neu entwickeln.

Die Neuauflage bleibt inhaltlich nah am Original, erweitert das Grundgerüst aber an mehreren Stellen. Neben einer sichtbar modernisierten Grafik sollen vor allem das Kampfsystem – stärker auf Paraden ausgelegt –, Stealth- und Parkour-Elemente sowie die Seeschlachten überarbeitet worden sein.

Auch zusätzliche Story-Inhalte sind angekündigt. Die Handlung selbst bleibt im Goldenen Zeitalter der Piraten verankert und folgt weiterhin Edward Kenway, dessen Weg ihn in den Konflikt zwischen Assassinen und Templern führt – inklusive Begegnungen mit Figuren wie Blackbeard oder Anne Bonny.

Technik und Editionen

Parallel zur Enthüllung hat Ubisoft auch Details zu Versionen und Ausstattung bekannt gegeben. Die Standardfassung wird zum Preis von 59,99 Euro angeboten, während eine digitale Deluxe Edition zusätzliche Inhalte enthält und höher angesetzt ist. Darüber hinaus erscheint eine Collector’s Edition mit physischen Extras* wie einer Statue und weiteren Sammlerstücken. Im Handel wird zudem eine Launch Edition mit Artbook* und Poster verfügbar sein.

Auch die PC-Anforderungen wurden bereits veröffentlicht, konkrete Details dazu fallen allerdings eher erwartbar aus und orientieren sich an aktuellen Hardware-Standards. Die genauen Anforderungen könnt ihr euch hier anschauen. Wer vorab zugreift, erhält zusätzlich ein kosmetisches Bonuspaket rund um Blackbeard. Wie gefällt euch die Neuauflage?

Der neue Trailer:

Der Übersichtstrailer:

Bildmaterial: Assassin’s Creed IV: Black Flag – Resynced, Ubisoft