Finale steht bevor: Zenless Zone Zero – Version 2.8 stellt die Weichen für Season 3

Mit Version 2.8 „Sonnenuntergang von New Eridu“ steht in Zenless Zone Zero das letzte große Kapitel von Season 2 an. Das Update erscheint am 6. Mai und führt die Handlung aus der letzten Version rund um den Höhlen-Wettbewerb direkt fort.

Im Zentrum der Geschichte steht diesmal Ramiel, die in der Außenzone von mehreren Fraktionen gejagt wird. Unterstützung erhalten die Proxys unter anderem von Promeia, einer Vollstreckerin von Krampus, die als Informantin auftritt. Gemeinsam mit Sternlicht-Billy, Cissia und weiteren Verbündeten versuchen sie, Ramiels Identität und Ziele aufzudecken.

Neues Attribut und ein alter Bekannter

Passend dazu erweitert Version 2.8 auch das Gameplay: Ein neuer Gegner mit dem Attribut „Wind“ sorgt für frische taktische Optionen. Mit weiteren Versionen werden wir dieses neue Attribut, das übrigens schon ganz am Anfang in der Beta getestet wurde, wahrscheinlich noch öfter sehen. Bei den spielbaren Figuren stehen zudem zwei S-Rang-Agents im Fokus.

Promeia (Eis/Anomalie) von Krampus ist bereits aus der vorherigen Version bekannt und wird nun vollständig spielbar. Sie scheint von der ernsteren Sorte zu sein und ist Spezialistin darin, Gegnern „Sonderblühen” auszulösen und ihnen so viel Schaden zuzufügen.

Mit Sternlicht-Billy (Physisch/Spaltung) erhält zudem ein Fanliebling der Cunning Hares eine neue, stärkere Version – als physischer Spaltungs-Agent und erster neuer männlicher S-Rang seit Banyue. Er hat sich ein Upgrade besorgt, indem er seinen Halbjahresvorschuss auf sein Gehalt in die Aufrüstung investiert hat.

Die Banner sind entsprechend aufgeteilt: In der ersten Hälfte stehen Promeia und Lucia im Fokus, während in der zweiten Hälfte Sternlicht-Billy sowie die Rückkehr von Orphie & Magus anstehen. Ergänzend dazu gibt es wie gewohnt neue Hintergrundinfos zu den Charakteren über die Social-Media-Kanäle.

Events, Bangboos und zahlreiche Verbesserungen

Ein Highlight ist das große Event rund um den Vergnügungspark „Bootopia“, der sich speziell an Bangboos richtet. Gemeinsam mit Eous erkundet ihr den Park, schaltet nach und nach neue Bereiche frei und verbessert euren Begleiter. Als Belohnung winkt am Ende der neue A-Rang-Bangboo „Booltergeist“, der unter anderem Laserangriffe einsetzen kann.

Weitere Events drehen sich um Ermittlungen nach einem gesuchten Verbrecher, klassische Kampfherausforderungen sowie kleinere Aktivitäten wie das Unterstützen von „Spukschuppen“ durch Werbeaktionen für ihr Forum. Dabei lassen sich zahlreiche Polychrom verdienen. Zusätzlich gibt es Login-Boni mit verschlüsselten Masterkassetten und Boopons.

Weitere Updates und eine Steam-Version

Auch technisch wird nachgebessert: Die Übersicht für temporäre Polychrome und Pulls wurde verbessert, und beim Download können Spieler künftig auswählen, ob sie die komplette Version oder nur bestimmte Inhalte installieren möchten. Generell wurde das Speicherplatz-Management verbessert.

Darüber hinaus kündigt HoYoverse weitere Extras an. Der Soundtrack erscheint erstmals auf Vinyl (Vorbestellungen ab dem 29. April), und eine Steam-Version ist geplant – inklusive laufender Anmeldungen für einen Playtest. Die Veröffentlichung ist für das 2. Quartal 2026 geplant.

Zudem gibt es mit „PROMEIA“ einen neuen Code für zusätzliche Polychrom, gültig bis zum 26. April.

Mit Version 2.8 endet Season 2 von Zenless Zone Zero. Erste Einblicke in Season 3 wurden bereits im Rahmen eines Entwickler-Talks gegeben – und deuten darauf hin, dass sich die Geschichte bald in eine neue Richtung entwickeln wird. Diese Version ist ganz klar das Luftholen vor dem Sprung und stellt die Weichen für Season 3. Freut ihr euch auch auf diese Version oder schaut ihr erst zur großen Version 3.0 wieder ins Getümmel?

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo