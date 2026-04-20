Wir wünschen uns ein P: Persona und Porsche finden im kommenden „Anime-GTA“ NTE statt

Publisher Perfect World Games und die Hotta Studios haben im Livestream am Wochenende einiges zu ihrem neuen Spiel, Neverness to Everness gezeigt. Dazu gehörten ein Launchtrailer sowie einen Trailer zu den Musik-Kollaborationen für das kostenlose, übernatürliche Urban-Open-World-Action-RPG.

Auch gab es einen Teaser für die Kollaboration mit Porsche – die fiktive Marke Regalia bleibt also möglicherweise nicht die einzige Luxus-Wagen-Marke im Spiel.

Persona-Musik in NTE: Perfekt für das Biken in Hetherau

Zu den im Spiel enthaltenen Musik-Kollaborationen gehören die Songs aus Persona 5 Royal und Persona 5: The Phantom X, etwa „Beneath the Mask -rain-“, „Life Will Change“, „Ambitions and Visions“, „Show Stealer“, „Wake Up Your Hero“, „Desire Surrender“, „Deep Zone“, „Last Strike“, „Rage Education“, „Gone With The Storm“, „Star Shine“ und „Paradisum“. Aber auch vom eigenen Vorgängerspiel, Tower of Fantasy, wird es Musik in Neverness to Everness schaffen.

Porsche-Kollaboration angekündigt

Im Livestream gab es einen Teaser auf eine künftige Porsche-Kollaboration, die nun auch auf den Socials angekommen ist. Wir sind hier besonders gespannt auf die Modellauswahl. Wird es etwa der legendäre Porsche 911 ins Spiel schaffen?

Ebenso wurde im Livestream verkündet, dass die 35 Millionen Vorregistrierungen erreicht wurden. Das feiert man mit einer Menge an Startboni, insbesondere für die registrierten SpielerInnen.

Neverness to Everness erscheint am 29. April weltweit für PlayStation 5, PCs und Mobilgeräte. In China geht es bereits am 23. April los, es ist also bereits vorab mit neuen Gameplay-Szenen auf den gängigen Videoplattformen zu rechnen. Den GTA-Vergleich hat sich „NTE“ mit dem urbanen Setting verdient, das anders als Genshin Impact oder Tower of Fantasy eben mal keine Fantasy-Welt ist. Außerdem kann man herumfahren und Dinge zerstören.

Der Music-Collab-Trailer:

Der Launchtrailer:

Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio