Optisch ein modernes 2D-Zelda, aber Littlelands ist eine Life-Sim voller Cozy-Elemente

Die Entwickler Rafael Martin und Kyle Creamer haben gemeinsam mit Publisher Apogee Entertainment während des Second Wind and Wishlisted Showcase einen neuen Trailer zu Littlelands präsentiert und den Termin für die spielbare Demo auf den 4. Mai 2026 datiert.

Optisch erinnert Littlelands gleich an die beiden Zelda-Spiele „Link’s Awakening“ und „Echoes of Wisdom“ für Nintendo Switch, doch spielerisch schlägt Littlelands in eine ganz andere Kerbe. Es handelt sich um eine Genre-Mischung aus Action-Adventure, Farming-Adventure und Life-Sim voller Cozy-Elemente.

SpielerInnen können tun, was ihnen gefällt: „Beeren anbauen, nach Schätzen suchen, angeln oder einfach auf einer Holzbank sitzen und den Sonnenuntergang beobachten.“ Das bedeutet aber nicht, dass es ungefährlich bleibt. Euer Entdeckergeist wird euch möglicherweise auch an gefährliche Orte führen.

„Littlelands strotzt vor seltsamen Charakteren und magischen Landschaften, die es zu entdecken gilt. Auf ein übermütiges Kind wie dich kann hinter jeder Ecke ein episches Abenteuer warten – egal ob beim Beeren züchten, bei der Suche nach vergrabenen Schätzen oder dem Umherstreifen durchs Land“, heißt es.

Ob Littlelands etwas für euch ist, findet ihr mit dem folgenden Trailer heraus. Oder mit spielbaren Demo, die ab dem 4. Mai bei Steam zur Verfügung stehen soll. Sie soll etwa zwei Stunden Spielzeit bieten und Einblicke in sechs Gebiete, mehrere Shops sowie Interaktionen mit 20 NPCs. Ein Termin für die Vollversion steht noch aus.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Littlelands, Apogee Entertainment