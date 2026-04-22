Wenn ihr nicht genug von Pragmata bekommen könnt, hat ein Gacha-Spiel bald neue Inhalte

Das Expedition-Motorrad in Wuthering Waves hat seit seiner Einführung im vergangenen Dezember schon einige Kollaborationen gesehen. So gab es zum Beispiel schon Designs aus Persona und Sonic the Hedgehog für das Bike.

Bald bekommt das Bike neue wieder Möglichkeiten – kommende Designs werden Marken wie Pragmata, Resident Evil, Angry Birds, Haikyu!!, Kaiju No. 8 und Riders Republic nutzen, wie Kuro Games über Twitter bekannt gab.

Die Crossover starten mit dem Update auf Version 3.3 am 30. April 2026, drei Wochen vor dem zweiten Jubiläum des Spiels. Insbesondere die Kollaboration mit dem von Fans und Kritikern gefeierten Pragmata sorgt dabei für Aufsehen.

Das Motorrad bitte nicht auf die Schleuder packen

Das nächste Update von Wuthering Waves, „Widerhall, der aus der fernen Sternsee erklingt„, wird drei Hauptquests, verschiedene kostenlose Belohnungen sowie ein zweiteiliges Kollaborations-Event enthalten.

Ein „Resident Evil„-Motorrad wird anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Reihe erscheinen, während das Pragmata-Bike Capcoms neuesten Sci-Fi-Titel in den Fokus rückt. Dazu kommt die bekannte SEGA-Marke Angry Birds mit einem farbenfrohen Design. Weitere geplante Crossovers umfassen Motorräder im Stil der Manga-Reihen Haikyu!! und Kaiju No. 8 sowie des Ubisoft-Spiels Riders Republic.

„Unsere Spieler waren angenehm überrascht von der Zusammenarbeit, und wir haben viel positives Feedback erhalten. Wir werden künftig weitere Crossover-Kooperationen mit anderen Marken ausloten“, heißt es.

Update 3.3 und weltweite Konzerte angekündigt

Mit Version 3.3 wird außerdem neue Gameplay-Funktionalität eingeführt: Die Motorräder erhalten einen Luftmodus sowie ein Modul für Lufttaktiken. Neben den üblichen Story- und Charakter-Erweiterungen bringt das Update UI-Überarbeitungen und Performance-Verbesserungen für Mittelklasse-Mobilgeräte.

Für später im Jahr 2026 wurde zusätzlich eine Wuthering-Waves-Welttour mit Konzerten in Shanghai, Tokio, Seoul, Taipeh, Singapur und Los Angeles angeteasert. Europa geht nach ersten Erkenntnissen leider leer aus.

Der neue Trailer:

via Pocket Gamer, Bildmaterial: Pragmata, Capcom