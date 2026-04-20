30 Stunden Bauzeit: So gut sieht Regenbogen-Boulevard in Pokémon Pokopia aus

Wenn Nintendo selbst gerade keine großen neuen Inhalte für Mario Kart World liefert, werden Fans eben selbst kreativ – und das sogar in Pokémon Pokopia. Dort hat ein Fan jetzt die ikonische Regenbogen-Strecke aus der Mario-Kart-Reihe nachgebaut.

30 Stunden Arbeit für eine Kultstrecke

Der Fan investierte rund 30 Stunden, um die berühmte „Rainbow Road“ (dt. Regenbogen-Boulevard) möglichst originalgetreu umzusetzen. Der User „Reptar-bandicoot“ hat seine Kreation im Pokopia-Subreddit geteilt. Unten seht ihr ein Youtube-Video davon. In der Geschichte von Mario Kart gibt es viele „Rainbow Roads”. Hier dient aber die Originalstrecke aus dem ersten Mario Kart als Vorlage, genauer gesagt das Remake aus Mario Kart 8.

Über 5.000 platzierte Blöcke formen dabei die Strecke selbst, während weitere 3.000 Blöcke für Pixel-Art-Elemente rund um Items und Charaktere genutzt wurden. Das Ergebnis: eine befahrbare Strecke, die stark an klassische Mario-Kart-Teile erinnert.

In der Community sorgte das Projekt schnell für Begeisterung. Viele zeigen sich beeindruckt von der Detailtreue und dem Tempo, in dem der Bau umgesetzt wurde. Einige Fans wünschen sich sogar eine Art „Hall of Fame“, um solche Kreationen dauerhaft im Spiel hervorzuheben.

Die Rainbow Road ist dabei nur eines von vielen Beispielen für die Kreativität der Spieler. Von großen Städten bis hin zu kompletten Stadien entstehen in Pokémon Pokopia immer neue Projekte. Was wird sich die Community wohl als Nächstes ausdenken?

Das Video:

via GameRant, Bildmaterial: LEFD Designs, Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo