Erster Blick auf Snezhnaya: Die nächste große Region für Genshin Impact erscheint im August

Die nächste große Region von Genshin Impact, wird den Namen Snezhnaya tragen und am 12. August an den Start gehen. Das kündigte miHoYo in einem speziellen „Behind the Scenes“-Livestream an. Im Livestream gaben Mitglieder des Entwicklerteams ausführliche Einblicke in die kreative Philosophie, den Weltenbau, Gameplay-Innovationen und die zukünftige Ausrichtung des Spiels.

Snezhnaya erscheint am 12. August und bringt die Nation des Cryo ins Spiel. In dieser neuen, frostigen Region im Norden der Spielwelt laufen zahlreiche Handlungsstränge, die bis zum Launch zurückreichen, zusammen. Die Hintergründe und Agenda der Zarin als auch das Schicksal der sechs Gnosen wird erklärt.

Kulturell prägen unter anderem Züge als neues Fortbewegungsmittel sowie musikalische Einflüsse aus der klassischen symphonischen Tradition und slawischer Volksmusik die Region.

Gleichzeitig entwickeln sich Kampf- und Interaktionsmechaniken weiter, etwa durch Cryo als Mittel zur Konservierung in der offenen Welt, ergänzt durch weitere neue Gameplay-Elemente. Dazu kommen umfassende visuelle Verbesserungen, überarbeitete Charaktermodelle und eine stärkere Verzahnung von Gameplay und cineastischem Storytelling.

Die Erweiterung erscheint damit wenige Wochen vor dem sechsten Jubiläum des Spiels. Genshin Impact ist Free-to-Play und für PlayStation 5, Xbox Series, PCs via Epic Games Store, iOS und Android erhältlich.

Behind the scenes:

via PR, Genshin Fandom, Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo