Live-Action-Dating-Spiel mit Hamster-Perspektive soll nun doch noch für PCs erscheinen

Manche Konzepte gibt es wohl wirklich nur in Japan: Mit Sweet Hamster Days kehrt ein ungewöhnliches Live-Action-Dating-Spiel zurück – zumindest schien es so, nachdem es zwischenzeitlich aus dem Store verschwunden war. Laut Kodansha sollte der Titel nun im Juli 2026 für PC erscheinen – inklusive Steam (in Deutschland nicht verfügbar) und im Epic Games Store.

Das Spiel sorgte bereits 2025 für Aufmerksamkeit, verschwand dann jedoch aus „verschiedenen Gründen“ wieder aus dem Steam-Angebot. Jetzt folgt ein neuer Anlauf. Entwickelt wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Magazin FRIDAY und setzt komplett auf echte Darstellerinnen, darunter Sayaka Tomaru, Momoha Takatsuru und Shiori Ikemoto.

Alltag im Käfig

Die eigentliche Idee ist dabei ebenso simpel wie schräg: Der Protagonist wird nach einem Unfall (Truck-kun) wiedergeboren – allerdings nicht als Mensch, sondern als Hamster. Als Haustier „Hamta“ landet er bei drei Schwestern, die zugleich seine Kindheitsfreundinnen sind.

Statt klassischer Dating-Sim-Interaktionen erlebt man den Alltag aus der Perspektive eines Käfigbewohners: gefüttert werden, herumgetragen werden und das Leben der Schwestern „aus nächster Nähe“ beobachten.

Im Kern bleibt es dennoch ein narratives Spiel mit Entscheidungen. Während man scheinbar passiv das Leben als Haustier führt, entfaltet sich eine Geschichte über die angespannte Beziehung der drei Schwestern. Entscheidungen beeinflussen, wie sich diese Dynamik entwickelt und welche Einblicke man erhält. Erzählt wird das Ganze über eine Mischung aus real gefilmten Szenen und Dialogoptionen – konsequent aus der „Hamster-Perspektive“.

Die Zukunft des Spiels bleibt wohl noch ungewiss. Angesichts der „Themen“ im Spiel ist das ganze Hin und Her nicht so verwunderlich. Sollte es tatsächlich irgendwann erscheinen, würdet ihr es euch anschauen?

Der Trailer zum Spiel:

via Automation Media, Bildmaterial: Sweet Hamster Day, Kodansha