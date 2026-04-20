Farming, RPG, Katzen – was soll schiefgehen: Kitaria Fables erhält eine Fortsetzung

Farming, RPG, Katzen – Kitaria Fables. Der Mix ging auf, zumindest gut genug, um eine Fortsetzung folgen zu lassen. Secret Level Studios und Twin Hearts kündigten gemeinsam mit Publisher pQube Games das neue Kitaria Fables 2 an.

Der zweite Teil knüpft direkt an das 2021 veröffentlichte Kitaria Fables an und wird für Steam, PS5, Xbox Series und Switch 2 erscheinen. Einen Termin gibt es noch nicht, wohl aber viele Details und einen ersten Trailer.

Ihr schließt euch den neuen Helden Alice und Dusty an, die ein episches Abenteuer auf der geheimnisvollen Arkadera-Halbinsel erleben. In der neuen Region experimentiert ihr mit den Spielstilen und Fähigkeiten beider Charaktere, sammelt Materialien und Gegenstände, pflegt eure Farm und zieht in einem Couch-Koop- und Online-Koop für zwei SpielerInnen zu gemeinsame Abenteuern hinaus.

„Aber als sich die Erkundung weiter in den Norden ausbreitet, beginnen Gerüchte einer mysteriösen Gestalt tief aus der Wildnis zu Tage zu treten“, heißt es. Kitaria Fables 2 erscheint für Fans des Originals gemacht – aber ein bisschen was muss ja auch noch geheim bleiben.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Kitaria Fables 2, Secret Level Studios, Twin Hearts, pQube Games