Harte Earthbound-Vibes: Neues Horror-RPG bietet eine spannende Entstehungsgeschichte

Während eines kleinen „Spring Showcase“ hat Top Hat Studios einen neuen Trailer zu The Backworld veröffentlicht. Der Indie-Publisher nahm das Spiel vor gut einem Jahr unter seine Fittiche und inzwischen rückt die Veröffentlichung in diesem Jahr näher. Das beweist die neu an den Start gebrachte Demo.

Auch der neue Trailer zum narrativen Horror-RPG dürfte euch wieder harte Earthbound-Vibes geben. The Backworld führt euch in eine Welt, in der die Realität zerfällt. Ihr erkundet 100 Gebiete, in denen ihr surreale Entdeckungen macht, die sich auf die geistige Gesundheit der Charaktere auswirken – die dann möglicherweise halluzinieren.

Die Entstehungsgeschichte hinter The Backworld ist spannend: Wie der Entwickler erklärt, kam ihm die Idee für das Spiel beim Kennenlernen der Internet-Creepypasta The Backrooms. Offensichtlich ist das Spiel also auch namentlich davon inspiriert.

Eine Creepypasta ist eine erfundene Horrorgeschichte, die sich durch „Copy-Paste“ im Internet verbreitet. Die Geschichten werden oft so präsentiert, als wären sie wahr. Backrooms geht konkret zurück auf einen anonymen 4chan-Beitrag von 2019. Dort wurden in einem Thread über „beunruhigende Bilder“ eines leeren, muffigen Raums mit fluoreszierender Beleuchtung veröffentlicht.

Das traf einen Nerv und 4chan-Nutzer erweiterten das Konzept mit Erzählungen und weiteren Fotos, sodass es zu einer Art urbanen Legende wurde. The Backworld ist auch keineswegs das erste Spiel, das aus Backrooms Inspirationen zieht. In diesem Jahr wird A24 gar eine Verfilmung an den Start bringen. Die neue Demo zu The Backworld gibt’s jetzt bei Steam.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Time Extension, Bildmaterial: The Backworld, Top Hat Studios, Numor Games