„Komplexe Region“ – Die Honkai-Macher von Hoyoverse über die Herausforderungen in Europa

Zum dritten Jubiläum von Honkai: Star Rail bekamen wir als einziges deutsches Medium die Möglichkeit, mit Hoyoverse über verschiedenste Aspekte des Spiels zu reden. Wir haben uns dabei fünf Kernaspekte konzentriert: die künstlerische Ausrichtung auf verschiedenster Hardware, die Charaktere, die neuen Gameplay-Elemente, die Bedeutung von Deutschland und Europa für das chinesische Unternehmen, sowie den Einsatz von KI und DLSS 5 und aktuellen und zukünftigen Hoyoverse-Spielen.

Wir haben uns deshalb entschlossen, das große Interview in eine fünfteilige Interview-Serie aufzuspalten, deren einzelnen Teile wir über die Woche hinweg freigeben. Das Skript auf Deutsch und Englisch werden wir ebenso zeitnah verlinken.

„Der europäische Markt ist eine sehr komplexe und herausfordernde Region“

Für ein chinesisches Unternehmen wie Hoyoverse ist der europäische Markt eine Herausforderung. Jedoch sei für sie der europäische Markt „schon immer sehr wichtig gewesen“. Gleichzeitig gibt man aber auch zu, er sei „auch eine sehr komplexe und herausfordernde Region.“

Grund dafür ist der im – Gegensatz zu China – sehr vielfältige, mehrsprachige Markt. „Zwischen den verschiedenen Ländern gibt es große Unterschiede in Bezug auf Sprache, kulturelle Gepflogenheiten, Community-Ökosysteme sowie politische Richtlinien und Gesetze.“

„Müssen Geduld und Verständnis aufbringen“

Das ist nachvollziehbar, denn während China aktuell schätzungsweise 1,41 Milliarden Einwohner, aber nur eine Amtssprache (Mandarin) hat, hat die Europäische Union nur ca. 450 Millionen Einwohner, dafür aber 24 Amtssprachen. Die eben erwähnten unterschiedlichen kulturellen Unterschiede sowie politische Richtlinien und Gesetze, wie zum Beispiel unterschiedliche Jugendschutzgesetze, sind hier nicht inbegriffen.

„Deshalb müssen wir beim Eintritt in diesen Markt und bei dessen kontinuierlicher Erschließung mehr Geduld und Verständnis aufbringen und können nicht alle Regionen mit ein und derselben Methode behandeln“, sagt Hoyoverse im Interview. Es gäbe dabei nicht die eine zentrale Herausforderung, sondern eher viele unterschiedliche Stellschrauben. „Was die größte Herausforderung angeht, glauben wir, dass diese nicht auf einen einzelnen Faktor zurückzuführen ist. Vielmehr geht es darum, wie wir lokale Unterschiede respektieren.“

Kommunikation ist herausfordernd

Wichtig sei es für Hoyoverse, „den Spielern dennoch ein einheitliches, stabiles und herzliches Erlebnis bieten können.“ Das gilt nicht nur für die Spiele selbst, sondern auch für das Marketing der Spiele, zum Beispiel auf Social Media – und auch einiges mehr, was man auf den ersten Blick nicht sieht. Als Beispiele nennen sie „die Inhaltsverbreitung und die Kommunikation innerhalb der Community als auch die Aktionsumsetzung, den Benutzersupport und unseren kontinuierlichen Einsatz im Bereich Compliance.“

Dass Honkai: Star Rail in Deutschland so erfolgreich ist, liegt aber nicht nur an diesen Bemühungen, sondern auch an den Fans selbst. „Gerade deshalb ist die Unterstützung, die uns die europäischen Spieler entgegenbringen, für uns besonders wertvoll. Wir werden weiterhin aufmerksam auf die Stimmen der Spieler aus der gesamten europäischen Region hören und unsere Arbeit stetig optimieren.“

Bildmaterial: Honkai: Star Rail, miHoYo