Gameplay enthüllt: Neuer „Switch 2“-Exklusivtitel setzt auf Anime-Charme und Couch-Koop

Nach der Enthüllung bei den The Game Awards im letzten Jahr und einem weiteren Auftritt im Nintendo „Partner-Showcase“ im Februar gibt es nun neue Eindrücke zu Orbitals. Publisher Kepler Interactive und Entwickler Shapefarm haben einen rund vierminütigen Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Koop im Mittelpunkt

Im Video führen Creative Director Marcos Ramos und Game Director Jakob Lundgren durch das Spiel und zeigen, worauf es ankommt: Zusammenarbeit. Die beiden spielbaren Figuren Maki und Omura verfügen über unterschiedliche Tools und Fähigkeiten, die nur im Zusammenspiel ihr volles Potenzial entfalten. Genau hier liegt der Kern des Spiels.

Retro-Anime trifft Multiplayer

Orbitals ist ein kooperatives Abenteuer, das von Grund auf für asymmetrisches Multiplayer-Gameplay entwickelt wurde. Gemeinsam erkundet ihr den Weltraum, steuert ein Raumschiff durch gefährliche Asteroidenfelder und versucht, eure Raumstation vor einer mysteriösen kosmischen Bedrohung zu retten.

Optisch orientiert sich das Spiel stark an klassischen Anime der 80er- und frühen 90er-Jahre und setzt auf handgefertigte Zwischensequenzen in Zusammenarbeit mit Studio Massket (To Your Eternity, Staffel 3).

Technisch nutzt der Titel die Möglichkeiten der Nintendo Switch 2 und bietet verschiedene Koop-Optionen – lokal im Splitscreen, per GameShare oder online. Orbitals soll im Sommer exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Wie gefällt euch der erste Eindruck vom Gameplay?

Der Gameplay-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Orbitals, Kepler Interactive, Shapefarm