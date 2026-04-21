BAFTA ehrt Final Fantasy X: Fans dürfen mit emotionalem Video in Erinnerungen schwelgen

Der Verleihung der 22. BAFTA Games Awards ging am Wochenende über die Bühne und ganz großer Abräumer war erwartungsgemäß Clair Obscur: Expedition 33, das die Award-Saison als das am häufigsten ausgezeichnete Spiel bei der Show beendete.

Während sich die BAFTA-Show tatsächlich zumindest größtenteils den Awards, den Nominierten und den Siegern widmet, gibt es auch den ein oder anderen Unterhaltungspunkt im Programm. Dazu gehörte diesmal eine Aufführung von Mark Choi (am Klavier) und dem Sonaris Ensemble. Und die lässt „Final Fantasy“-Fans in Erinnerungen schwelgen.

Zur Feier des kommenden 25. Jubiläums von Final Fantasy X spielten Choi und das Ensemble „Sudeki da ne“ aus dem PS2-Klassiker. Ohne Zweifel Uematsu-Prime. Genießt die Minuten und schwelgt ein bisschen in Erinnerungen an emotionale Szenen, die vor 25 Jahren zuverlässig Fans zum Weinen gebracht haben.

Kommt Final Fantasy X-3?

Final Fantasy X erschien 2001 als PS2-Exklusivspiel und erhielt später als erstes Final Fantasy ein direktes Sequel. Das Spiel ist bis heute in der Fangemeinde beliebt, erhielt allerdings auch schon Neuauflagen wie Final Fantasy X / X-2 HD Remaster. Trotzdem gab es immer wieder Gerüchte um ein Remake, die sich bis heute allerdings nicht bestätigt haben.

Noch heißer diskutiert wurde in den letzten Jahren ein mögliches Final Fantasy X-3. Die Chancen dazu stehen tatsächlich „nicht bei Null“, wie Motomu Toriyama schon vor Jahren verriet. Tetsuya Nomura sagte damals, es würde sogar schon eine Grundskizze der Story von Kazushige Nojima zu einem möglichen X-3 geben. Doch jetzt zur Musik!

Der Ausschnitt in der Show:

Bildmaterial: Final Fantasy X, Square Enix