Evangelion, neue Erweiterung und Switch 2: Final Fantasy XIV tischt in Anaheim groß auf

Beim Fan Festival 2026 in Anaheim hat Square Enix die neue und sechste Erweiterung zu Final Fantasy XIV angekündigt und eine „Nintendo Switch 2“-Umsetzung des MMORPGs vorgestellt. Neben neuen Details zur kommenden Patch-Serie wurde außerdem eine Evangelion-Kollaboration angekündigt.

Die neue Erweiterung mit dem Titel Evercold soll im Januar 2027 an den Start gehen und bringt Fans wie immer neue Jobs, eine höhere Stufenobergrenze, neue Regionen, Dungeons und vieles mehr. Der erste Teaser-Trailer bietet einen Blick in die neuen Abenteuer, die Krieger des Lichts in der vierten Splitterwelt erleben.

Die neue „Nintendo Switch 2“-Version von Final Fantasy XIV soll im August erscheinen. Ein aktives Switch-Online-Abo wird nicht notwendig sein, wohl aber ein separates Abo des MMORPGs. Wer bereits ein Abo besitzt, kann 50 Prozent Rabatt auf das „Switch 2“-Abo erhalten.

Auf der Bühne des Fan-Festivals enthüllte Naoki Yoshida außerdem „Evangelion – Ghosts of Desire“ für Evercold. Bei dem Crossover handelt es sich um eine neue Allianz-Raid-Serie, die gemeinsam mit Khara Inc. entsteht. Auch dazu gibt es ein Teaser-Video.

Die Pressemeldung erläutert darüber hinaus: „In seiner Präsentation kündigte Yoshida auch an, dass das Kampfsystem eine beispiellose Überarbeitung erhält, mit den Reborn- und Evolution-Modi, die zusammen mit der Veröffentlichung von Evercold im Spiel erscheinen werden. Der Reborn-Modus basiert auf dem derzeitigen Kampfsystem und den jetzigen Job-Mechaniken, während der Evolution-Modus auf den individuellen Charakter der einzelnen Jobs ausgelegt ist.“

Neue Details zur Patch-Serie 7.5 findet ihr im Lodestone. Unten seht ihr die Teaser zu Evercold und Evangelion sowie eine Aufzeichnung der gesamten Show. Square Enix hat außerdem eine offizielle Website zu Evercold eröffnet.

Evercold-Teaser:

Evangelion-Teaser:

Anaheim Day 1:

Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix