Evangelion, neue Erweiterung und Switch 2: Final Fantasy XIV tischt in Anaheim groß auf

Beim Fan Festival 2026 in Anaheim hat Square Enix die neue und sechste Erweiterung zu Final Fantasy XIV angekündigt und eine „Nintendo Switch 2“-Umsetzung des MMORPGs vorgestellt. Neben neuen Details zur kommenden Patch-Serie wurde außerdem eine Evangelion-Kollaboration angekündigt.
Die neue Erweiterung mit dem Titel Evercold soll im Januar 2027 an den Start gehen und bringt Fans wie immer neue Jobs, eine höhere Stufenobergrenze, neue Regionen, Dungeons und vieles mehr. Der erste Teaser-Trailer bietet einen Blick in die neuen Abenteuer, die Krieger des Lichts in der vierten Splitterwelt erleben.
Die neue „Nintendo Switch 2“-Version von Final Fantasy XIV soll im August erscheinen. Ein aktives Switch-Online-Abo wird nicht notwendig sein, wohl aber ein separates Abo des MMORPGs. Wer bereits ein Abo besitzt, kann 50 Prozent Rabatt auf das „Switch 2“-Abo erhalten.
Auf der Bühne des Fan-Festivals enthüllte Naoki Yoshida außerdem „Evangelion – Ghosts of Desire“ für Evercold. Bei dem Crossover handelt es sich um eine neue Allianz-Raid-Serie, die gemeinsam mit Khara Inc. entsteht. Auch dazu gibt es ein Teaser-Video.
Die Pressemeldung erläutert darüber hinaus: „In seiner Präsentation kündigte Yoshida auch an, dass das Kampfsystem eine beispiellose Überarbeitung erhält, mit den Reborn- und Evolution-Modi, die zusammen mit der Veröffentlichung von Evercold im Spiel erscheinen werden. Der Reborn-Modus basiert auf dem derzeitigen Kampfsystem und den jetzigen Job-Mechaniken, während der Evolution-Modus auf den individuellen Charakter der einzelnen Jobs ausgelegt ist.“
Neue Details zur Patch-Serie 7.5 findet ihr im Lodestone. Unten seht ihr die Teaser zu Evercold und Evangelion sowie eine Aufzeichnung der gesamten Show. Square Enix hat außerdem eine offizielle Website zu Evercold eröffnet.
Evercold-Teaser:
Evangelion-Teaser:
Anaheim Day 1:
Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix
3 Kommentare
Ich liebe neon genesis evangelion. Schätze mal die Engel werden als Bosse erscheinen. Sehr nice....
Als jemand der Dawntrail erstmal ausgesetzt hat weil ich mich sehr schwer tue nach Enden die ich sehr gut finde weiter zu machen. Aber jetzt nach der Pause habe ich wieder richtig Lust auf das Spiel. Alles was gestern gezeigt wurde fand ich persönlich einfach fantastisch und ich kann es kaum abwarten in Januar wieder in diese Welt abzutauchen (vor allem da ich wieder 2 ganze Erweiterungen hintereinander spielen kann). Es ist auf jeden Fall die Erweiterung mit den stärksten Änderungen im Spiel (würde sogar sagen im ganzen Genre) seit a Realm reborn.
Wenn man es nur für die Story spielt, kann man ruhig immer wieder einsteigen. Auch wenn manche Charaktere nicht so gut weg kamen beim Dawntrail, die Story ist immer gut.
Aber FF14 als MMO ist seit Dawntrail glaube ich am Tiefpunkt. Das neue Endgame enttäuscht und ich glaube ich bin nicht der einzige der denkt, dass die Savage Modes einfach nur noch anstrengend und zeitfressend sind und einfach zu wild geworden. Man wird einfach nur noch mit komplizierten Mechs bombardiert und Neulinge verstehen überhaupt erstmal gar nichts bei den ganzen Guides, die ja immer mehr Voraussetzung sind - sodass man mehr Youtube schaut als das Spiel zu spielen...
Laut Yoshida himself ist die Clear Rate für Savage Content zuletzt bei gerade mal ~20% gewesen, was eigentlich schon alles sagt. Das würde man vielleicht bei Ultimate Raids denken, daber nein - Savage Raids. Will also keiner mehr spielen^^