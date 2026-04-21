Retro-Fans aufgepasst: So will SNK das 30-jährige Jubiläum von „Metal Slug“ feiern

SNK Corporation hat das Metal Slug 30th Anniversary Project vorgestellt. Mit dem Jubiläumsprojekt will man folgerichtig die Veröffentlichung des Debütspiels der Marke feiern: Metal Slug. Das Run-and-Gun-Game erschien im April 1996.

In den letzten Jahren meldete sich Metal Slug bereits mit zwei Spielen zurück, die allerdings spielerisch nicht viel mit dem Original gemeinsam hatten. Metal Slug Tactics war ein rundenbasiertes Taktik-Spiel und Metal Slug Attack Reloaded ein Tower-Defense-Spin-off.

Retro-Fans wird es deshalb freuen, zu hören, dass im Rahmen des Anniversary Project neue Spiele entstehen sollen. „Dieses Projekt wird die wichtige Mission übernehmen, das Metal Slug-Franchise durch zahlreiche Initiativen (einschließlich der Entwicklung neuer Spiele) neu zu entfachen und neu zu starten“, heißt es ganz konkret.

Los geht’s erstmal mit einer speziellen Jubiläums-Website, dedizierten Social-Media-Kanälen sowie einem spannenden Promo-Video, das ihr unten seht. „Eine spannende Reihe von Jubiläumsinhalten wird in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.“

Das Retrospektiv-Video:

Bildmaterial: SNK Corporation