Das neue Spiel der Palworld-Macher wird gerade mehr gespielt als Crimson Desert

Palworld hat die ein oder andere Kontroverse hinter sich. Aber man kann Pocketpair sicherlich nicht nachsagen, dass die Palworld-Millionen nicht gut angelegt wurden. Mit Pocketpair Publishing haben die Palworld-Macher inzwischen ein Vertriebsgeschäft, das Indies wie Dead Take, Normal Fishing und Cassette Boy fördert.

Neuester Pocketpair-Partner ist Entwickler Kraken Express mit seinem neuen Survival-Piraten-Spiel Windrose. Und das sorgt derzeit für mächtig Aufsehen! Es legte einen beeindruckenden Start im Early-Access hin und übertraf am Wochenende sogar das erfolgsverwöhnte Crimson Desert bei den gleichzeitigen SpielerInnen auf Steam.

Über 220.000 Spieler zum Launch

Mit einem Peak von rund 222.000 gleichzeitigen SpielerInnen (via SteamDB) erreichte Windrose am Sonntag seinen bisherigen Höhepunkt. Damit lag der Titel über den aktuellen Wochenendzahlen von Crimson Desert, das erstmals seit seinem Launch unter der Marke von 200.000 blieb.

Zwar ist der Vergleich nicht ganz fair, da Crimson Desert bereits seit über einem Monat auf dem Markt ist und bereits zahlreiche Erfolgsmeldungen vermelden konnte, wie erst neulich die Marke von fünf Millionen Verkäufen, dennoch unterstreicht der Start den Hype rund um das neue Piraten-Abenteuer.

Survival trifft Piraten-Romantik

In Windrose erwartet euch ein PvE-Survival-Abenteuer im Piratenzeitalter, das klassische Elemente wie Bauen, Crafting und Erkundung mit intensiven Kämpfen kombiniert. Ihr reist durch prozedural generierte Welten, erkundet Dungeons, stellt euch Bossen und führt euer eigenes Schiff in Seeschlachten – alleine oder im Koop mit Freunden.

Der starke Start ist vielversprechend, doch die eigentliche Herausforderung beginnt jetzt: Als Early-Access-Titel muss Windrose seine Spieler langfristig binden und weiterentwickelt werden. Das Spiel ist aktuell auf Steam und im Epic Games Store erhältlich. Ob es auch auf anderen Plattformen erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

Klar ist aber schon jetzt: 2026 entwickelt sich zu einem starken Jahr für Piraten-Fans – mit Spielen wie Corsair Cove oder dem geplanten Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag stehen weitere Highlights in den Startlöchern bzw. warten am Horizont.

Der aktuelle Trailer:

via The Gamer, Bildmaterial: Windrose, Pocketpair Publishing, Kraken Express