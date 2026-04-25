Das aktuelle „Solo Leveling“-Spiel erscheint in wenigen Monaten auch für PS5 und Xbox

Die Versionen des Action-Rollenspiels Solo Leveling: Arise Overdrive für PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen im dritten Quartal 2026, wie Publisher Netmarble und Entwickler Netmarble Neo bekannt gegeben haben.

Solo Leveling: Arise Overdrive ist bereits im November 2025 auf Steam gestartet. Das Koop-Action-RPG für bis zu vier Spieler basiert auf dem Webroman und Anime und orientiert sich stark am Mobile-Spiel Solo Leveling: Arise.

Dort zeigte das Spiel solide Zahlen: Schätzungen zufolge wurden rund 140.000 bis 165.000 Exemplare zum Preis von 39,99 Euro verkauft, mit einem Peak von knapp 13.000 gleichzeitigen Spielern. Die Fachpresse konnte das Spiel derweil nicht überzeugen: Aktuell steht das Spiel bei Metacritic nach acht Wertungen bei 64 Prozent und auch die Fan-Reaktionen sind im Westen gemischt. Inzwischen steht Arise Overdrive aber bei „größtenteils positiven“ Rezensionen bei Steam.

Neben Arise Overdrive steht mit Solo Leveling: KARMA schon eine weitere Adaption in den Startlöchern. Dieses Roguelite-Action-RPG wird ein isometrisches Hack-and-Slash-Gameplay mit Roguelite-Struktur à la Hades bieten. Solo Leveling: KARMA erscheint 2026 für PCs, iOS und Android.

Neuer Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Solo Leveling: Arise Overdrive, Netmarble, Netmarble Neo