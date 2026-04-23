Beast of Reincarnation: Neuer Trailer läutet Pre-order-Phase zum Spiel der Pokémon-Macher ein

Nach der ausführlichen Gameplay-Präsentation bei der Xbox Developer Direct im Januar und der anschließenden Terminankündigung geht Beast of Reincarnation in die nächste Phase: Die Vorbestellungen sind ab sofort verfügbar, unter anderem bei Amazon* werdet ihr fündig. Begleitend dazu wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der weitere Eindrücke liefert.

Mehrere Editionen und Boni zum Start

Das Action-RPG erscheint in einer Standard- und einer Deluxe-Edition – sowohl physisch als auch digital. Neben dem Spiel selbst bietet die Deluxe-Version zusätzliche Inhalte wie alternative Shiba-Skins für Kuu, kosmetische Items für Emma, eine besondere Waffe sowie Ingame-Währung. Vorbesteller jeder Edition erhalten ebenfalls Boni, darunter ein exklusiver Skin und zusätzliche Ressourcen.

Action-RPG mit ungewöhnlichem Duo

Entwickelt auch von Game Freak, also den Pokémon-Machern, erzählt das Spiel die Geschichte von Emma und ihrem Begleiter Kuu in einem postapokalyptischen Japan. Als Außenseiterin kämpft Emma gemeinsam mit dem Hund ums Überleben in einer von Verderbnis gezeichneten Welt.

Spieler erleben ein Action-RPG, das stark auf die Zusammenarbeit zwischen den beiden setzt: Während Emma direkt kämpft, lassen sich Kuu gezielt Befehle erteilen, wodurch ein dynamisches Kampfsystem entstehen soll. Verschiedene Skilltrees, Ausrüstung und Spielstile sorgen für individuelle Anpassungsmöglichkeiten.

Beast of Reincarnation erscheint am 4. August für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam. Bei Amazon* findet ihr die Standard-Versionen für PS5 und Xbox und eine Deluxe Edition. Seid ihr schon gespannt auf den Titel?

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Fictions, Game Freak