Beast of Reincarnation: Neuer Trailer läutet Pre-order-Phase zum Spiel der Pokémon-Macher ein

Nach der ausführlichen Gameplay-Präsentation bei der Xbox Developer Direct im Januar und der anschließenden Terminankündigung geht Beast of Reincarnation in die nächste Phase: Die Vorbestellungen sind ab sofort verfügbar, unter anderem bei Amazon* werdet ihr fündig. Begleitend dazu wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der weitere Eindrücke liefert.
Mehrere Editionen und Boni zum Start
Das Action-RPG erscheint in einer Standard- und einer Deluxe-Edition – sowohl physisch als auch digital. Neben dem Spiel selbst bietet die Deluxe-Version zusätzliche Inhalte wie alternative Shiba-Skins für Kuu, kosmetische Items für Emma, eine besondere Waffe sowie Ingame-Währung. Vorbesteller jeder Edition erhalten ebenfalls Boni, darunter ein exklusiver Skin und zusätzliche Ressourcen.
Action-RPG mit ungewöhnlichem Duo
Entwickelt auch von Game Freak, also den Pokémon-Machern, erzählt das Spiel die Geschichte von Emma und ihrem Begleiter Kuu in einem postapokalyptischen Japan. Als Außenseiterin kämpft Emma gemeinsam mit dem Hund ums Überleben in einer von Verderbnis gezeichneten Welt.
Spieler erleben ein Action-RPG, das stark auf die Zusammenarbeit zwischen den beiden setzt: Während Emma direkt kämpft, lassen sich Kuu gezielt Befehle erteilen, wodurch ein dynamisches Kampfsystem entstehen soll. Verschiedene Skilltrees, Ausrüstung und Spielstile sorgen für individuelle Anpassungsmöglichkeiten.
Beast of Reincarnation erscheint am 4. August für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam. Bei Amazon* findet ihr die Standard-Versionen für PS5 und Xbox und eine Deluxe Edition. Seid ihr schon gespannt auf den Titel?
Der neue Trailer:
via Gematsu, Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Fictions, Game Freak
3 Kommentare
Demo! Gebt mir doch bitte eine Demo!
Ich will das... aber muss es halt erst testen, obs bei mir läuft... Irgendwie habe ich aber die Befürchtung, dass es keine Demo geben wird
Ggf. bei Steam erwerben (direkt, keine Key-Seller), Performance/Funktionstüchtigkeit auf deinem Gerät testen und falls es nicht läuft, direkt rückerstatten mit der Begründung, dass es auf deinem Gerät nicht läuft. Bist du unter 2 Stunden Spielzeit, ist das bei Steam kein Problem. Irgendwann werden ja auch die Mindestanforderungen an das Betriebssystem online gehen, das dürfte dir dann ja auch einen ersten Eindruck geben, ob die Chance besteht, dass es läuft, oder eben auch nicht.
@Mirage
Kam mir auch schon der Gedanke, Steams Rückgaberecht dafür auszunutzen notfalls, um zu gucken, obs läuft xD Ist halt nur viel Geld was ich kurzzeitig dafür investieren müsste. Muss ich mir mal überlegen.
Bei den Mindestanforderungen ist etwas was ich in meinem Leben gelernt habe, dass man sich auf die nicht verlassen kann^^ Ich hatte schon genug Spiele gesehen, die auf PCs liefen, die weit weit unter den Mindestanforderungen sind, jedoch ziemlich gut liefen, und welche die auf PCs, die über den Anforderungen lagen nicht. Dazu ist mein Laptop auch etwas geschädigt inzwischen, was das Leistungsbild ebenfalls nochmal verfälscht. Ich denke da auch nur an mein absurdes Gothic 2 Erlebnis, wo das Spiel für einige Wochen unspielbar wurde, nur um danach wieder wie vorher problemlos zu laufen, ohne, dass ich irgendwas verändert hab xD Ist einfach nie so leicht bei PC Spielen, was einer der Gründe ist, warum ich es generell nicht mag am PC zu spielen... (Es sei denn vielleicht man hat gar einen vernünftigen Gaming Rechner. Das hab ich halt nicht)^^