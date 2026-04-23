Hommage an Monkey Island: Neues Zeitreise-Abenteuer will sich mit seinem Look abheben

„Whirlight – No Time To Trip ist eine Hommage an Point-and-Click-Klassiker wie Sam & Max, Day of the Tentacle und Monkey Island und verleiht dem Genre durch seinen unverwechselbaren Look neuen Schwung“, so die vielversprechende Ankündigung anno 2024.

Dieser „Look“ in Whirlight – No Time To Trip wird aufwendig erzeugt: Charaktere und Hintergründe werden zunächst als 3D-Elemente erstellt und anschließend in 2D gerendert, um eine visuelle Qualität zu erreichen, die sich von anderen modernen Interpretationen des Genres abheben soll.

Jetzt biegt das klassische Point-and-Click-Adventure des italienischen Indie-Entwicklers imaginarylab (zuvor: Adventure Willy Morgan and The Curse of Bone Town) auf die Zielgerade ein. Am 14. Mai 2026 ist die Veröffentlichung für PCs bei Steam geplant. Schon 2024 versprach man auch Konsolenversionen, doch dazu gibt es noch keine Neuigkeiten.

„Spieler schlüpfen in die Rolle des exzentrischen, aber genialen Erfinders Hector und müssen sowohl mit Logik als auch Beobachtungsgabe sowie einer gehörigen Portion Fantasie zahlreiche Rätsel lösen. Im Verlauf des Abenteuers werden über 100 Schauplätze besucht, während Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf kreative Weise aufeinanderprallen“, so die Einführung.

Die Entwickler können es kaum erwarten. „Unser Point-and-Click-Abenteuer führt dich durch drei Kapitel voller Rätsel, Zeitschleifen, verrückter Erfindungen und unerwarteter Situationen – inspiriert von den großen Klassikern des Genres“, heißt es. Bei Steam steht jetzt eine Demo zum Ausprobieren bereit. Darüber hinaus feiert natürlich ein neuer Trailer die Bekanntgabe des Termins.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Whirlight – No Time To Trip, imaginarylab