Action wie in Zelda, bunt wie Banjo-Kazooie: Neues RPG setzt auf „goldenes Zeitalter“

2022 bei der Ubisoft Forward angekündigt, nimmt Second Stone langsam Formen an. Der finnische Entwickler Skyward Entertainment und der deutsche Publisher Headup haben jetzt einen neuen Trailer zum narrativ-getriebenen Adventure-RPG veröffentlicht, der sich dem Kampfsystem und einigen RPG-Systemen des Spiels widmet.

Zur ursprünglichen Ankündigung im Jahr 2022 zogen die Macher namhafte Vergleiche. So sei die prächtige Welt von Spielen wie Crash Bandicoot und Banjo-Kazooie inspiriert, während man spielerisch an zeitlose Klassiker wie Zelda und Bloodborne und deren Action-Elemente anknüpfen will.

SpielerInnen übernehmen die Rolle von Shiren, einem jungen Schatzjäger aus dem Dorf Arimaya, der das Geheimnis hinter der dunklen, verborgenen Welt lüften will. Das Spiel möchte herausfordernde Plattform-Passagen sowie actionreiche Kämpfe bieten. Im Dorfzentrum schärft ihr eure Ausrüstung und plaudert mit Einheimischen, um Quests zu finden.

Mit tiefgehenden Leveling-Systems und prozedural generierten Roguelike-Dungeons soll Second Stone sowohl nostalgische als auch moderne Elemente vereinen. SpielerInnen können mit unterschiedlichen Fähigkeiten experimentieren, um Hindernisse zu überwinden und Gegner zu besiegen.

„Da so viele moderne Spiele auf düstere Themen setzen, wollten wir mit Second Stone ein Spiel entwickeln, das das farbenfrohe goldene Zeitalter des Spielens zurückbringt, neu interpretiert für die heutige Zeit!“, sagte Miko Kiuru, CEO und Creative Director von Skyward Entertainment einst.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Second Stone: The Legend of the Hidden World, Skyward Entertainment