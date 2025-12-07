Das war … Kalenderwoche 49/2025

Diese Woche hat eine spektakuläre Übernahme für große Schlagzeilen gesorgt. Ebenfalls interessant waren zudem zwei Gerüchte zu Marken von Capcom und SEGA. Zusätzlich gab es einige interessante Neuankündigungen sowie weitere Videos zu entdecken. Zum Schluss haben wir dann noch zwei neue Reviews sowie die Neuerscheinungen im Dezember für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Das hat große Wellen geworfen: Netflix übernimmt Warner Bros. Das Hollywood-Studio geht damit an den Streaming-Giganten, was auch Auswirkungen auf die Gaming-Branche hat. Wie hier die Pläne aussehen, muss man abwarten.

Plant SEGA ein weiteres Revival? Es gibt nämlich Anzeichen, dass Sakura Wars zurückkehren könnte. Bekanntlich wären dafür The Game Awards nächste Woche ein günstiger Termin.

Auch Capcom könnte etwas planen. So gibt es aktuelle Berichte, dass Dead Rising einen neuen Ableger erhalten könnte. Die Gerüchte wollen sogar schon das Setting und weitere Details kennen.

Nun ist es Zeit für einige Neuankündigungen! So will SOL Shogunate (PC) viel Action und Samurais in den Weltraum verpflanzen. Eine Anime-Zeitreise plant derweil Epoch Reset (PC), bei welcher ihr Katastrophen verhindern müsst. Rhythmus solltet ihr hingegen bei Wardrum (PC) mitbringen, um auf dem taktischen Schlachtfeld zu bestehen. Auch neues Horror-Futter ist mit Silent Road (PC) unterwegs. Für den Westen angekündigt wurde WiZmans World Re:Try (PS4, PS5, Switch, PC), es gibt sogar eine Handelsversion.

Suda51 hat sein kommendes Projekt, Romeo is a Dead Man (PS5, Xbox Series, PC), auf den Februar datiert. Im März folgt dann dank NIS America auch das Musical-Action-Adventure Etrange Overlord (PS4, PS5, Switch, PC) im Westen. Ausführliches Gameplay-Material gab es derweil zu Danganronpa 2×2 (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) zu sehen. Auch zur Neuauflage Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PS4, PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) konnten wir viele neue Eindrücke gewinnen. Welche neuen Wege Arc System Works mit DAMON and BABY (PS4, PS5, Switch, PC) beschreitet, das seht ihr hier. Aus Code Vein II (PS5, Xbox Series, PC) folgte die nächste Charaktervorstellung mit Lyle McLeish. Das nächste Jahr startet mit dem malerischen Metroidvania MIO: Memories in Orbit (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC).

Das Action-RPG The God Slayer (PS5, Xbox Series, PC) hat sich nach langer Funkstille mit neuen Plattformen zurückgemeldet. Munter weiter mit Beta-Phasen geht es bei Arknights: Endfield (PS5, PC, Mobil) und zur entspannten Simulation Starsand Island (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) gab es die Switch-2-Ankündigung sowie weitere Einblicke. Zum Side-Scrolling-Action-RPG TSURUGIHIME (PC) erreichte uns ein neuer Trailer, während sich aus der Erweiterung zu Elden Ring Nightreign (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) noch die Leichenbestatterin zeigte. Interessant ist ebenfalls ein Grafikvergleich zu Metroid Prime 4: Beyond (Switch, Switch 2). Fürs Regal erscheint nachträglich noch das preisgekrönte Tiny Bookshop (PS5, Switch) aus Deutschland.

Mit Zelda-Gameplay will The Ballad of Bellum (PC) punkten, das könnt ihr mit einer Demo überprüfen. In der Beta-Phase ist bald Heartopia (PC, Mobil), das Cozy-Multiplayer als Ansatz gewählt hat. Ab nächster Woche ist Where Winds Meet auch noch für Mobilgeräte erhältlich. Neue Mega-Entwicklungen sahen wir aus Pokémon-Legenden: Z-A (Switch, Switch 2) und auch Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series, PC) erhält nächste Woche neue Inhalte. Für Fans von Genshin Impact erscheint ein spezieller DualSense-Controller, die Auflage ist jedoch limitiert. Den Trailer für Der Super Mario Galaxy Film gibt es inzwischen auch noch auf Japanisch, mitsamt bekannter Stimmen.

Damit kommen wir bereits zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES! Sehr gefallen hat uns Metroid Prime 4: Beyond (Switch, Switch 2) (zum Testbericht), das nach langer Zeit endlich erschienen ist. Nicht nur Fans der Marke können sich auf ein Space-Abenteuer der Extraklasse freuen. Mit Octopath Traveler 0 (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) gibt es auch neues Futter für JRPG-Fans. Das Spiel überzeugt mit der Geschichte, auch wenn das Erzähltempo etwas langsam ist. Das taktische Kampfsystem ist teils fordernd.

Das Jahr neigt sich rapide dem Ende zu und so werfen wir noch einen Blick auf die Neuerscheinungen im Monat Dezember 2025. Unsere Auswahl zeigt vor allem zu Beginn des Monats einige Highlights, danach ist es ein wenig ruhiger.