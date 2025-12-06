Der erste DLC zu Digimon Story: Time Stranger bringt euch bald neue Missionen und Digimon

Bandai Namco hat noch keine weltweiten, konkreten Verkaufszahlen zu Digimon Story: Time Stranger veröffentlicht. Doch gefühlt dürfte es ganz gut gelaufen sein. Der berühmte Buzz war zu spüren und vor dem Launch hatte Bandai Namco bereits verlauten lassen, dass die Vorbestellungen speziell in Japan über den Erwartungen laufen.

Post-Launch-Inhalte sollen die Zahlen jetzt weiter ankurbeln. Wie Bandai Namco bekannt gibt, wird am 9. Dezember der DLC „Zusätzliches Digimon- und Episodenpaket 1 – Alternate Dimension“ veröffentlicht. Der DLC kann separat gekauft werden, ist aber auch im Season-Pass enthalten und für KäuferInnen der Deluxe- und Ultimate Edition inklusive.

In einem von Digimon erschaffenen extradimensionalen Raum namens Akasha-Hintertür erwartet euch eine neue Mission. Darüber hinaus gibt es neue Digivolution-Routen unter anderem für darunter BlitzGreymon, CresGarurumon, Omnimon Zwart Defeat und Omnimon Alter-B.

Der DLC „“Zusätzliches Digimon- und Episodenpaket 1 – Alternate Dimension“ ist der erste von insgesamt drei DLC, die im Season-Pass enthalten sind. Auch die kommenden zwei DLC, die noch ohne Termin und Name sind, enthalten neue Kurzgeschichten.

Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision