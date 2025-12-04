Star im neuen „Mario Galaxy“-Film: Die Stimme von Aerith aus Final Fantasy VII ist an Bord

Der japanische Trailer zum Super Mario Galaxy Film ist endlich da – und mit ihm die Bestätigung, auf wen wir uns im japanischen Cast freuen dürfen. Während der deutsche und englische Trailer schon vor einer kleinen Weile erschien, bekommen wir nun erstmals einen Eindruck davon, wie einige Charaktere in der japanischen Version klingen werden. Und Nintendo hat sich nicht lumpen lassen: Die Besetzung liest sich wie ein kleines „Who’s who“ der japanischen Synchronwelt.

Das sind die neuen japanischen SprecherInnen

Allen voran steht Maaya Sakamoto, die im Film Rosalina spricht. Viele kennen sie als Aerith aus Final Fantasy VII, Aigis aus Persona 3 Reload oder Lightning aus FFXIII. Ebenfalls neu an Bord ist Daiki Yamashita als Bowser Jr. Auch ihn dürfte man sofort wiedererkennen: Er spricht Deku in My Hero Academia oder Mafuyu in Sakamoto Days. Im Trailer hört man ihn sogar schon, Sakamoto hingegen noch nicht.

Der restliche japanische Cast bleibt wie im ersten Film bestehen – darunter Mamoru Miyano als Mario und Arisu Shida als Peach. Zur Erinnerung: Die englische Version bringt ebenfalls alle alten Stimmen zurück, ergänzt durch Brie Larson als Rosalina und Benny Safdie als Bowser Jr. Der Super Mario Galaxy Movie startet in Deutschland am 3. April 2026, in Japan am 24. April 2026.

Wie findet ihr Maaya Sakamoto als Rosalina – perfekte Wahl oder hättet ihr jemand anderen erwartet? Nachfolgend könnt ihr euch den neuen japanischen Trailer ansehen. Der neue Streifen geht im April 2026 in den Kinos an den Start.

Der japanische Trailer:

via Siliconera, Bildmaterial: Nintendo