Das hochkarätig besetzte Action-RPG TSURUGIHIME meldet sich zurück

TSURUGIHIME ist schon länger in Arbeit, aber jetzt gibt es endlich wieder ein neues Lebenszeichen. Entwickler Fahrenheit 213 hat einen neuen Trailer veröffentlicht und gleichzeitig bestätigt, dass das Side-Scrolling-Action-RPG 2026 im Early-Access auf Steam erscheinen wird.

Ein starkes Team hinter dem Projekt

Hinter dem Spiel steht Yosuke Shiokawa, der nach seiner Zeit bei Square Enix (Kingdom Hearts II, Dissidia Final Fantasy) und Delightworks (Fate/Grand Order) sein eigenes Studio gegründet hat. Bei TSURUGIHIME verbindet er klassische Action mit erzählerischen Elementen und einem klaren Zeitlimit.

Auch musikalisch ist das Projekt hochwertig besetzt: Takeharu Ishimoto, Komponist von The World Ends with You, Final Fantasy Type-0 und Crisis Core, liefert den Soundtrack. Die Charaktere stammen von Kuroboshi Kouhaku, bekannt aus Summon Night, Kino’s Journey und Sword Art Online Alternative GGO.

100 Tage, um das Schicksal zu formen

Das Grundkonzept klingt spannend: Es bleiben 100 Tage bis zur entscheidenden Schlacht – und jeder Tag kann völlig frei genutzt werden. Man kann trainieren, starke Gegner herausfordern, Risiken eingehen oder die Zeit bewusst verstreichen lassen. All das führt zu unterschiedlichen Routen und Enden.

Besonders hervor sticht die titelgebende Fähigkeit: Mit der Tsurugi lassen sich Items verwandeln, Gegner vollständig auslöschen oder sogar die vergangenen Tage zurückspulen. Ein Feature, das das feste Zeitlimit bewusst durchbricht und den Spielern enorme Freiheit gibt. Was meint ihr – wirkt TSURUGIHIME wie ein Early-Access-Titel, den ihr 2026 unbedingt im Blick behalten wollt?

Der neue Trailer:

Bildmaterial: TSURUGIHIME, Fahrenheit 213