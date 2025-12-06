Das „Beste Deutsche Spiel“ des Jahres 2025 erscheint jetzt auch physisch im Handel

Neoludic Games und Skystone Games haben gemeinsam mit Silver Lining Interactive eine physische Veröffentlichung des Indie-Hits Tiny Bookshop angekündigt. Ein besseres Timing gibt es kaum: Gerade erst hat das Cozy-Game beim Deutschen Entwicklerpreis 2025 abgeräumt und wurde unter anderem als „Bestes Deutsches Spiel“ ausgezeichnet. Glückwunsch!

Das bisher für PCs und Switch erhältliche Spiel hat sich inzwischen über 500.000 Mal verkauft und wird am 10. April 2026 nicht nur digital für PlayStation 5 erscheinen, sondern am selben Tag auch physisch für Switch und PS5. Die physische Version ist bei Silver Lining Direct und im Handel erhältlich.

Die physischen Versionen enthalten zusätzlich einen Downloadcode für den digitalen Soundtrack, einen Downloadcode für das digitale Artbook und ein exklusives „Tiny Bookshop“-Lesezeichen. „Es ist unglaublich zu sehen, wie sich Tiny Bookshop von einem Leidenschaftsprojekt zu einem Spiel entwickelt hat, das von über einer halben Million Spielern gespielt wird“, freut sich David Zapfe-Wildemann, Game Designer bei neoludic games.

In Tiny Bookshop eröffnet ihr eine kleine Buchhandlung am Meer und lasst den Alltag in einem Story- und Management-getriebenen Cozy-Game hinter euch. Rüstet euren mobilen Bookstore auf, lasst euch nieder und lernt die BewohnerInnen der Stadt kennen. Ein neuer Trailer stellt euch Spiel und Handelsversion vor.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tiny Bookshop, Neoludic Games, Skystone Games, Silver Lining Interactive