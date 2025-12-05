Ein einst Japan-exklusives „Nintendo DS“-JRPG findet jetzt noch seinen Weg in den Westen

WiZmans World Re:Try habt ihr wahrscheinlich schon wieder vergessen. Im Mai 2024 ist das Remaster des „Nintendo DS“-JRPGs in Japan für moderne Plattformen erschienen. Weil auch das NDS-Original nie im Westen erschienen ist, war das kurzzeitig interessant. Aber eine Lokalisierung gab es nicht. Bis heute!

Gemeinsam mit Publisher Clear River Games werden City Connection und Lancarse das Remaster WiZmans World Re:Try für PS4, PS5 sowie Nintendo Switch und PCs im Westen veröffentlichen. Mit dem 19. Februar 2026 gibt es dafür auch schon einen Termin. Noch mehr gute Nachrichten? Es gibt eine Handelsversion, die ihr für Switch* und für PS5* bei Amazon schon vorbestellen könnt.

Das einst von Jaleco veröffentlichte, rundenbasierte JRPG bekommt im HD-Remaster ein Bildschirmverhältnis von 16:9. Die Pixelgrafik wurde überarbeitet, der Charme des Originals soll dabei aber erhalten bleiben. Angepasst wurde auch die Benutzeroberfläche, außerdem wurde neue Hintergrundmusik komponiert.

Dazu gibt es eine Reihe von „Quality of Life“-Verbesserungen wie die Möglichkeit, überall zu speichern und Sequenzen zu überspringen. Ein „New Game Plus“-Modus und eine Monster-Enzyklopädie vervollständigen die neuen Features.

Um die Welt wiederherzustellen, begibt sich ein junger Zauberer mit Gedächtnisschwund auf ein Abenteuer. Auf seiner Reise freundet er sich mit drei Homunkulus-Mädchen an. Sie können ihr Aussehen und ihre Fähigkeiten mithilfe eines Trainingssystems namens „Anima Fusion“ verändern, für das man die Seelen der Monster, die man bekämpft, sammeln und verschmelzen muss.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: WiZmans World Re:Try, City Connection, Lancarse