Pokémon-Legenden: Z-A enthüllt Mega-Lucario Z als neue Mega-Entwicklung zum DLC

The Pokémon Company hat einen neuen Trailer zum „Mega Dimension“-DLC für Pokémon-Legenden: Z-A veröffentlicht und dabei eine weitere, neue Mega-Entwicklung enthüllt. Mega-Lucario Z!

„Bei Mega-Lucario Z, der neu entdeckten Form von Lucario, wurde festgestellt, dass es sich um eine Mega-Entwicklung handelt. Ausschlaggebend dafür ist, dass sich seine Form nach dem Kontakt mit einem Mega-Stein ändert und seine Kraft die eines herkömmlichen Lucario weit übersteigt“, führt man zu Mega-Lucario Z ein.

Und weiter: „Durch das lange Fell um seinen Hals und seine Hüfte herum sowie durch seinen fächerförmigen Schweif ist es schwierig, die kräftigen Bewegungen von Mega-Lucario Z völlig nachzuvollziehen. Im Nahkampf kann dies Gegner optisch desorientieren.“

Wie man darüber hinaus im Trailer bekannt gibt, könnt ihr ab sofort die Geschenke Mewtunit X und Mewtunit Y erhalten. Die Mega-Steine erhaltet ihr über die Geheimgeschenk-Funktion. So bekommt ihr Zugang zu einer neuen Nebenmission und könnt das Legendäre Pokémon Mewtu eurem Team hinzufügen. Um die Mission spielen zu können, müsst ihr die Hauptgeschichte abgeschlossen haben.

Der DLC „Mega Dimensionen“ erscheint am 10. Dezember, ist bereits vorbestellbar und kostet 29,99 Euro. Pokémon-Legenden: Z-A ist für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erhältlich. Seht nachfolgend die beiden neuen Videos von heute.

Der neue Trailer:

Mewtu:

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak