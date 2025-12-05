Das malerische Weltraum-Metroidvania MIO: Memories in Orbit wechselt auf die Switch 2

Das Metroidvania-Genre ist nicht erst seit gestern umkämpft, man möchte fast sagen überladen. MIO: Memories in Orbit hebt sich immerhin schon mal optisch ab. Indie-Studio Douze Dixièmes und Focus Entertainment haben dem Spiel jetzt einen konkreten Termin verpasst.

Schon am 20. Januar 2026 erscheint MIO demnach für PC-Steam, aber auch Xbox Series, PS5 sowie Switch 2. Entwickelt von einem Studio mit nur 19 Mitarbeitenden, die extra für das Spiel eine proprietäre Engine erschaffen haben, will MIO eine Mischung aus Herausforderung, mysteriöser Erzählung und fesselnder künstlerischer Gestaltung bieten.

„Der Trailer zeigt mehr von der gnadenlosen Gefahr und der atmosphärischen Faszination des Spiels und lässt den Zuschauer tiefer in die faszinierende Sci-Fi-Welt von MIO eintauchen“, heißt es. Ein flinker Roboter erwacht allein an Bord des Vessel, einem riesigen Raumschiff, das in Trümmern liegt.

„Die Vessel, die einst von KI-Wächtern namens Pearls gewartet wurde, ist nun von wilder Vegetation und defekten Maschinen überwuchert. Da das Schiff kurz vor der Stilllegung steht, muss MIO seine labyrinthartigen Tiefen erkunden, seine verlorenen Erinnerungen wiedererlangen und die Wahrheit hinter dem Zusammenbruch aufdecken.“

MIO: Memories in Orbit feierte im Juni 2024 bei einer Nintendo Direct sein öffentliches Debüt. Die Switch-Version ist jedoch offensichtlich gestrichen, stattdessen stellt der Trailer am Ende eine „Switch 2“-Version vor. Auch die einst angekündigten Versionen für PS4 und Xbox One fehlen heute. Während MIO für Steam, PS5 und Xbox schon vorbestellbar ist, beginnen die Vorbestellungen für Switch 2 erst am 22. Dezember.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: MIO: Memories in Orbit, Focus Entertainment, Douze Dixièmes