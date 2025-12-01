Die Neuerscheinungen im Dezember mit Metroid, Octopath Traveler und viel Yakuza

Dotemu wirbt mit dem ersten umfangreichen MARVEL-Beat’em up „seit Jahrzehnten“ – wir starten in den Dezember mit MARVEL Cosmic Invasion, das genau heute erscheint. Weiter geht es morgen mit zwei echten Schwergewichten. Red Dead Redemption und Assassin’s Creed Shadows machen neue Plattformen unsicher.
Falls ihr euch um die Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII bisher noch gar nicht gekümmert habt, bietet sich kurz vor Weihnachten eine gute Gelegenheit mit einem Doppelpack aus Remake und Rebirth für PS5. Am selben Tag erscheinen allerdings auch Octopath Traveler 0 und Nintendos weihnachtliches Metroid Prime 4: Beyond!
Auch danach wird es nicht langweilig. Elden Ring Nightreign und Pokémon-Legenden: Z-A bekommen jeweils, wenn auch inhaltlich sehr unterschiedliche, DLC spendiert. Yakuza Kiwami und Kiwami 2 erscheinen auf Game Key Card für die Switch 2 und Yakuza 0: Director’s Cut für Xbox Series und PS5. Eure Must-Haves im Dezember?
Unsere Auswahl:
- MARVEL Cosmic Invasion (Multi): 1. Dezember (Nur Download)
- Red Dead Redemption (XBX, PS5, SW2): 2. Dezember (Nur Download)
- Assassin’s Creed Shadows (SW2): 2. Dezember (bei Amazon bestellen*)
- FF VII Remake & Rebirth (PS5): 4. Dezember (bei Amazon bestellen*)
- Octopath Traveler 0 (Multi): 4. Dezember (bei Amazon bestellen*)
- Metroid Prime 4: Beyond (SW, SW2): 4. Dezember (bei Amazon bestellen*)
- Elden Ring Nightreign (DLC): 4. Dezember (Nur Download)
- Yakuza 0: Director’s Cut (Xbox, PS5): 8. Dezember (bei Amazon bestellen*)
- Yakuza Kiwami (SW2 – GKC): 8. Dezember (bei Amazon bestellen*)
- Yakuza Kiwami 2 (SW2 – GKC): 8. Dezember (bei Amazon bestellen*)
- Romancing SaGa – Minstrel Int. (SW, PS5): 9. Dezember (bei Amazon bestellen*)
- Milano’s Odd Job Collection (Multi): 9. Dezember (Nur Download)
- Pokémon-Legenden: Z-A (DLC): 10. Dezember (Nur Download)
- Pioneers of Pagonia (1.0 für PC): 11. Dezember (Nur Download)
- Everdream Village (PC): 12. Dezember (Early-Access)
- Utawarerumono: Zan (PC): 15. Dezember (Nur Download)
- Yooka Re-Playlee (SW2, PS5): 18. Dezember (bei Amazon bestellen*)
Absolut gar nichts dabei diesen Monat. Octopath Traveler hätte mich zwar interessiert, wird aber aufgrund fehlender deutscher Übersetzung boykottiert.
Für mich ist diesen Monat auch fast nichts dabei. Den DLC zu Elden Ring: Nightreign werden wir aber in der Gruppe spielen. Von Octopath Traveler 0 habe ich von denjenigen, die die Demo gespielt haben, prinzipiell viel Gutes gehört, aber für die Switch 2 erscheint es mal wieder nur als Game-Key-Card und die Switch 1-Version ist aufgrund der krassen Limitierung der Gebäude keine Alternative. Insofern für mich erstmal sehr low priority, auf dem großen Fernseher muss ich so ein Spiel nicht haben. Maximal die Portal wäre da noch eine Option, aber so wichtig ist mir das auch nicht.
Viewfinder steht auf meiner Liste ganz weit oben und ist meiner Meinung nach das Highlight in diesem Monat. Ob ichs Day 1 hole oder nicht überlege ich noch. An sich würde ich gerne, aber andererseits weiß ich gar nicht, ob ich es diesen Monat noch unterkriegen würde, ums zu spielen. Obwohl ich dem Spiel gar Chancen einräume eine Rolle in meiner GotY Liste spielen zu können. Also joa ich überlege noch, freuen tue ich mich aber sehr auf den Release^^
Ansonsten ebenfalls ein Day 1 Kauf Kandidat: Brok: The Brawl Bar. Auch wenn ich zugeben muss, dass der mehr Support Gründe hätte, da ich sehr skeptisch bin, dass es was für mich sein wird, weil ich davon ausgehe, dass es eher "Herausforderungen"-basiert sein wird. Cool für Arcade Spieler schätz ich, aber weniger cool für mich^^ Ausprobieren will ich es aber dennoch, nachdem der Entwickler mit Brok: The InvestiGator son überraschendes Meisterwerk herausgeschüttelt hat ausm Ärmel. Wer weiß, ob ihm das mit diesen Beat 'Em Up nicht ebenfalls gelingt?^^
Marvel: Cosmic Invasion behalte ich im Hinterkopf. Muss und will erst das Turtles Spiel spielen. Vielleicht auch noch das eine oder andere Beat 'Em Up, bevor ich über einen Kauf überhaupt ernsthaft nachdenke. Interessiert wäre ich aber schon.
Romancing Saga ist wie immer irgendwie auf meiner Liste, aber ich bin wie immer super unsicher, obs wirklich was für mich sein wird. Ich glaube irgendeinen alten Saga Teil hab ich noch rumfliegen und werde erstmal da reinschauen, bevor ich mir ernsthaft Gedanken über weitere Ableger mache.
Und oha!!! Was sehe ich da? Pioneers of Pagonia? Heißt das... Full Release? DAS wäre tatsächlich auch nochmal eine Überlegung wert. Allerdings eher fürn Sale, wenn ich mich dazu herablassen sollte es tatsächlich für PC zu holen. Bei PC bin ich leider nicht bereits viel auszugeben, auch wenn das Spiel es wert wär. Da bin ich doof^^
Und an dieser Stelle, schaue ich nochmal kurz in den E-Shop, was so unter "Bald erhältlich" zu finden ist...
Hmm die Visual Novel Winterlight - Where silence says it all macht einen interessanten Eindruck. Könnte auch noch ein Spontankauf werden, zumal es echt günstig ist. Muss ich mal schauen, ob ich noch eine Visual Novel über Weihnachten spielen mag dies Jahr.
Ohohoho! Was sehe ich denn da? Brok: Natal Tail, Ein Neues Weihnachts Special erscheint nun auch für Switch. Eine Brok Visual Novel. Das werde ich wohl ziemlich sicher noch holen, da die eh nur 3€ kosten soll. (Das machts für Winterlight unwahrscheinlicher. Egal nächstes Jahr ist noch ein Weihnachten :P)
Tanglewood sieht nach einem hübschen Pixel Jump Än Run aus. Kommt auf die Liste!
Und das wars dann auch. Mal schauen, was sonst noch rauskommen wird im Laufe des Monats, von dem was noch nirgends gelistet wird...^^
Für mich nichts day one dabei.
Den Elden Ring Nightreign DLC werde ich später mal in nem Sale holen.
Pioneers of Pagonia scheint ja nun in der Vollversion zu erscheinen, das werde ich mir früher oder später auch mal ansehen.
Definitiv nichts dabei für mich. Die Yakuza-Titel habe ich alle schon.
Mit wurde ich gerade daran erinnert, dass es schade ist, dass wir nie Utawarerumono: Zan 2 lokalisiert bekommen haben. Das wird nach fünf Jahren wohl auch nicht mehr passieren.