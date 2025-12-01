Die Neuerscheinungen im Dezember mit Metroid, Octopath Traveler und viel Yakuza

Dotemu wirbt mit dem ersten umfangreichen MARVEL-Beat’em up „seit Jahrzehnten“ – wir starten in den Dezember mit MARVEL Cosmic Invasion, das genau heute erscheint. Weiter geht es morgen mit zwei echten Schwergewichten. Red Dead Redemption und Assassin’s Creed Shadows machen neue Plattformen unsicher.

Falls ihr euch um die Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII bisher noch gar nicht gekümmert habt, bietet sich kurz vor Weihnachten eine gute Gelegenheit mit einem Doppelpack aus Remake und Rebirth für PS5. Am selben Tag erscheinen allerdings auch Octopath Traveler 0 und Nintendos weihnachtliches Metroid Prime 4: Beyond!

Auch danach wird es nicht langweilig. Elden Ring Nightreign und Pokémon-Legenden: Z-A bekommen jeweils, wenn auch inhaltlich sehr unterschiedliche, DLC spendiert. Yakuza Kiwami und Kiwami 2 erscheinen auf Game Key Card für die Switch 2 und Yakuza 0: Director’s Cut für Xbox Series und PS5. Eure Must-Haves im Dezember?

Unsere Auswahl:

Bildmaterial: Octopath Traveler 0, Square Enix, DokiDoki Groove Works