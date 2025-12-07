LEGO Pokémon: Neues Gerücht spricht von einem „smarten“ Pikachu-Set für 2026

Die Gerüchteküche rund um die ersten offiziellen LEGO-Pokémon-Sets für 2026 brodelt weiter. Nach Hinweisen auf ein riesiges (und teures) Premium-Set und mehreren regulären Sets taucht nun ein weiterer Leak auf – diesmal zu einem Set, das auf den ersten Blick recht unspektakulär klingt: Pikachu. Doch angeblich handelt es sich nicht um irgendein Pikachu, sondern um ein „smartes“ Pikachu.

Der bekannte Leaker lego_minecraft_goat berichtet von einem Set namens Smart Play: Pikachu’s House, das ein Pikachu beinhaltet – und dazu ein komplettes Pikachu-förmiges Haus, wie GameRant zusammenfasst.

Das Set soll laut Leak 69,99 US-Dollar kosten und im Sommer 2026 erscheinen. Überraschend interessant: Es soll eines der ersten Pokémon-Sets werden, das Lego Smart Bricks nutzt, eine neue Technologie, die Licht- und Soundeffekte auslöst und sogar auf Baubewegungen reagieren kann.

Mystery-Dungeon-Fans dürfen träumen

Ein Pikachu-Haus klingt vertraut – Fans bringen das sofort mit den Team-Basen aus Pokémon Mystery Dungeon in Verbindung. Sowohl das Original (Pokémon Mystery Dungeon: Team Blau und Team Rot) als auch das Remake Retterteam DX zeigten ein Pikachu-förmiges Haus. Ob das Lego-Set tatsächlich darauf basiert, bleibt offen.

Ob das smarte Pikachu-Set wirklich existiert? Noch ist alles unbestätigt – aber die Hinweise werden immer konkreter. Jetzt heißt es also abwarten, bis der dänische Klemmbausteinhersteller endlich offizielle Neuigkeiten und Veröffentlichungstermine mit Preisen bekannt gibt. Was haltet ihr von dem Leak? Ist es nur ein Gimmick oder tatsächlich ganz witzig und cool?

via GameRant, Bildmaterial: LEGO