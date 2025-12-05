Die Ikai-Macher schicken euch mit „Silent Hill f“-inspiriertem Horror in den japanischen Wald

Endflame, das Indie-Studio hinter Ikai, hat mit Silent Road sein neues Projekt angekündigt. Das Horror-Spiel verschlägt euch in einer First-Person-Perspektive in eine abgelegene, japanische Waldregion.

Diese Waldregion ist für diverse Suizide bekannt. In der Rolle eines Taxifahrers, der nachts die einsamen Straßen und entlegenen Dörfer der Region befährt, stellt ihr euch der Nervenprobe. Merkwürdige Fahrgäste, wirres Geflüster und seltsame Hinweise entlang der Strecke sorgen für Spannung.

Das Spiel orientiert sich visuell an klassischen japanischen Horror-Vorbildern und sieht sich inspiriert von nebelverhangenen Straßen und bedrückenden Atmosphäre aus Silent Hill f und Fatal Frame. Studio-Gründer Laura Ripoll und Guillem Travila erklären ihre Liebe zu japanischen Horror und geben an, dass Silent Road aus eben jener Liebe entstanden sei. Diese Liebe sah man tatsächlich auch schon in Ikai.

Silent Road befindet sich derzeit für PCs (Steam) in Entwicklung. Einen Termin gibt es noch nicht, wohl aber soll bald eine spielbare Demo bei Steam für weitere Einblicke sorgen. Interesse geweckt?

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Silent Road, Endflame