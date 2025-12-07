Fire Emblem meets Parappa the Rapper: Wardrum verbindet Taktik mit Rhythmus und Timing

Team 17 und Mopeful Games haben Wardrum angekündigt und man muss kein Linguist sein, um nach dem ersten Trailer zu erkennen, aus welchen Silben sich „Wardrum“ zusammensetzt. Noch einfacher macht es die Beschreibung des Publishers, die Wardrum als „Fire Emblem meets Parappa the Rapper“ bezeichnet.

Es handelt sich um ein rundenbasiertes Musik-Roguelike, das taktisches Gameplay mit rhythmischen Eingaben verbindet. „Taktlose Magie hat das Land verdorben, jetzt liegt es an dir und deiner Kapelle aus fünf Kriegern im Takt zu bleiben. Zieh aus in eine unwirtliche Fantasy-Welt voller Rhythmus-Magie und finde die Ursache der taktlosen Bedrohung, um sie unschädlich zu machen“, beschreibt die Steam-Seite.

Ihr plant eure Züge auf einem taktischen Schlachtfeld und müsst Angriffe im Rhythmus einer Kriegstrommel ausführen, um maximalen Schaden anzurichten oder starke Buffs zu aktivieren. Einheiten verfügen dabei über eigene Fähigkeiten und individuellen Rhythmus, der gemeistert werden will.

Mehr als 35 Gegnertypen stellen sich den Spielerinnen und Spielern entgegen, darunter gefährliche Bossgegner wie gefallene Götter oder uralte Drachen. Zusatzmechaniken wie Rhythmusstürme, dichter Nebel oder Sonnenfinsternisse beeinflussen das Timing und sorgen für zusätzliche Herausforderungen. Sechs Biome mit zufällig generierten Pfaden warten auf eure Erkundung.

Das drei Köpfe große Studio Mopeful Games ist in Helsinki beheimatet. Nach Fashion Police Squad will man mit Wardrum weiter den Ansatz verfolgen, einzigartiges Gameplay zu erschaffen – ohne Crunch und ohne KI, so das Versprechen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Wardrum, Team 17