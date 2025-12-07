Die erste Samurai-Weltraumoper: SOL Shogunate setzt auf Action und japanischen Pop-Rock

Ein Action-RPG mit Samurai – geschenkt. Aber im Weltall, untermalt von japanischem Pop-Rock? Okay! Chaos Manufacturing hat SOL Shogunate angekündigt. Das Action-RPG soll 2027 für PCs und nicht näher genannte Konsolen erscheinen.

Das „Samurai Space Opera“-Abenteuer versetzt euch in die Rolle von Yuzuki, eine gebrochene Erbin einer einst mächtigen Samurai-Familie. Ihre Familie wurde von einem rivalisierenden Klan gemeuchelt. Als gesetzlose Ronin macht ihr euch zum einen Rachefeldzug auf.

Das Setting: der Mond, aber nicht der, den ihr kennt. Dieser Mond ist das planetarische Tor zum Sonnensystem und Machtzentrum vieler Klans, mit lebendigen, riesigen Städten und monolithischen Anlagen. Die Musik dazu: eigens komponierte Stücke verschiedener Künstler, darunter die japanische Rockband AliA.

Das Studio dahinter heißt Chaos Manufacturing und ist offensichtlich neu. Es handelt sich um das Debütspiel des Studios, zu dem leider kein Herkunftsland herauszufinden ist. Mitarbeitende sollen jedenfalls jahrzehntelange Erfahrung in der Branche haben und an vielen bekannten Franchises gearbeitet haben.

CEO Guy Costantini hat laut LinkedIn-Profil an Cyberpunk 2077 und The Witcher 3: Wild Hunt gearbeitet. Er sagt: „Mit unserem Debüt SOL Shogunate verwirklichen wir unsere Vision der ersten Samurai-Weltraumoper, die flüssige, spektakuläre Kämpfe in ein Science-Fiction-Universum bringt, das der Majestät der feudalen japanischen Tradition huldigt. Wir verbinden Kämpfe, Geschichte und Musik zu einem Erlebnis, von dem wir hoffen, dass es die Spieler spannend, emotional und unvergesslich finden werden.“

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: SOL Shogunate, Chaos Manufacturing