Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties stellt eure erfüllende Arbeit im Waisenhaus und mit Kanda vor

SEGA und Ryu Ga Gotoku haben zahlreiche neue Informationen zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties veröffentlicht, das am 12. Februar 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Xbox Series und PC erscheint.

Es geht dabei um zentrale Gameplay-Elemente aus der nächsten Yakuza-Neuauflage, konkret um Kiryus Alltag im Waisenhaus „Morning Glory“ sowie um die Kanda-Schadensbegrenzung in Dark Ties.

In Yakuza Kiwami 3 können Yakuza-Fans mit Kiryu die Rolle des Hausmeisters im Morning Glory übernehmen und kümmern sich um die Kinder des Waisenhauses. Ihr verbringt Zeit mit ihnen, kocht, pflegt den Garten, helft bei den Hausaufgaben, angelt oder fangt Insekten.

Das Erledigen der Aufgaben und die Interaktion mit den Kindern verbessert Kiryus Fähigkeiten und schaltet zusätzliche Aktivitäten frei. Natürlich warten auch Minispiele. Es eröffnen sich herzerwärmende Nebenhandlungen, die Kiryu mit den Träumen, Wünschen und Sorgen der Kinder konfrontieren.

Im neuen „Dark Ties“-Teil erwartet euch die Kanda-Schadensbegrenzung. Mit Mine startet ihr eine große PR-Kampagne, um Kandas Image aufzubessern. Ihr erfüllt verschiedene Aufträge und absolviert Herausforderungen für Kanda. Helft Leuten in Kamurocho, um Kandas öffentliches Ansehen zu steigern.

Ein Charisma-Rang verdeutlicht Kandas Ansehen in den Augen der Öffentlichkeit. Er beginnt mit „Irgendwie trashig“, doch durch Mines und eure Anstrengungen kann Kanda zu „Ziemlich göttlich“ aufsteigen. Auf dem Weg dahin erwarten euch natürlich zahlreiche Nebengeschichten, Herausforderungen und Minispiele.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties wird für PCs, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch 2 erscheinen. Für PS5 gibt es eine physische Veröffentlichung, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt. Für Switch 2* gibt es leider nur eine „Game Key Card“-Version.

Life at Morning Glory:

Kanda Damage Control:

Bildmaterial: Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio