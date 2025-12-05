DAMON and BABY soll den Fighting-Devs von Arc System Works ein zweites Standbein geben

Mit DAMON and BABY wagen sich die ausgewiesenen Fighting-Experten von Arc System Works an ein neues Genre. Neben Guilty Gear und BlazBlue hat man zwar auch alle Hände voll mit Auftragsarbeiten wie Dragon Ball FighterZ, Persona 4 Arena, Granblue Fantasy Versus und neuerdings Marvel Tokon: Fighting Souls zu tun. Aber wer weiß schon, was die Zukunft bringt?

So weitsichtig ist auch Chief Creative Officer Daisuke Ishiwatari. Der Spielemarkt sei hart umkämpft. Kann also nicht schaden, zu zeigen, dass man auch andere Dinge drauf hat. Mit dem durchgeknallten DAMON and BABY soll es gelingen. Dazu zeigte man jetzt einen neuen Trailer.

Vorgestellt wird uns DAMON and BABY als Action-Adventure mit Shooting-Action und Erkundung. Der Trailer zeigt viel typisches Action-Gameplay aus der Top-Down-Perspektive, aber auch andere spielerische Elemente. Auch einen Koop-Modus für zwei Spielende gibt es.

„Im Basisabschnitt verstärkst du den Dämonenkönig Damon und machst Einkäufe, während du im Erkundungsabschnitt Gegner besiegst und Gebiete eroberst. Wechsle zwischen beiden Abschnitten, um die Story voranzutreiben“, erklärt die Steam-Seite. DAMON and BABY soll Anfang 2026 für PS5 und PS4, Nintendo Switch sowie PC-Steam erscheinen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: DAMON and BABY, Arc System Works