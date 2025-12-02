Die neue Leichenbestatterin aus Elden Ring: Nightreign wird euch im neuen Trailer vorgestellt

Der Dezember beginnt aufregend. Nicht nur dank Metroid Prime 4: Beyond oder Octopath Traveler 0 – auch Koop-Fans werden mit einer Erweiterung zu Elden Ring: Nightreign versorgt.

„The Forsaken Hollows“ – so der Name des DLC – bringt gleich zwei neue spielbare Charaktere sowie zwei mächtige Bosse mit. Den Gelehrten hatte uns Bandai Namco schon vorgestellt. Kurz vor dem Launch lernen wir jetzt auch die Leichenbestatterin kennen.

„Eine Äbtissin, die den Auftrag hat, den Nachtfürsten zu töten. Mit ihrer beeindruckenden Stärke und ihrem Glauben schickt sie Feinde mit gnadenloser Effizienz ins Jenseits“, führt man uns zum „Undertaker“ ein.

Neben den zwei neuen Charakteren erwarten euch außerdem neue Herausforderungen, darunter auch zwei neue Bosse, welche die Limveld heimsuchen. Wer „The Forsaken Hollows“ noch vorbestellt, erhält ein digitales Artbook und einen Mini-Soundtrack als Bonus.

Undertaker im Video:

Bildmaterial: Elden Ring Nightreign, Bandai Namco, FromSoftware