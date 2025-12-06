Ein 30 Jahre alte RPG-Reihe von SEGA könnte bald ihr Comeback feiern, hoffen Fans

Mit Shin Sakura Wars gab es 2019 ein Serien-Reboot der „Sakura Wars“-Reihe. Das PS4-Spiel ist im Folgejahr auch im Westen erschienen, aber offensichtlich hat der Neustart nicht gezündet. Denn danach herrschte Funkstille, was die langjährige Reihe betrifft.
Jetzt macht ein Gerücht die Runde, wonach es mit Sakura Wars doch noch weitergehen könnte. Lange Zeit war es ruhig auf dem offiziellen japanischen Twitter-Account zu „Sakura Taisen“, es gab nur Retweets. Seit Oktober gibt es auch wieder neue Beiträge vom Account selbst.
Vor fast zwei Jahren berichtete Insider Gaming, dass drei klassische SEGA-Marken ihre Rückkehr feiern würden. Die drei Marken sollten sich zu den fünf Marken (darunter Jet Set Radio und Shinobi) gesellen, die kurz zuvor bei The Game Awards enthüllt wurden. Namentlich: Panzer Dragoon, Neon Genesis Evangelion und eben Sakura Wars.
Ist es jetzt bald soweit, dass uns Sakura Wars vorgestellt wird? „Ich glaube, Sega bereitet sich darauf vor, bald das neue Spiel anzukündigen und ich persönlich hoffe auf HD-Remaster der Originalspiele“, schreibt ein Fan bei Reddit. Vielleicht wird es wieder eine Ankündigung bei The Game Awards? Der bevorstehende 30. Geburtstag der Reihe im kommenden Jahr wäre sicherlich eine gute Gelegenheit.
via Knoebel, Bildmaterial: Sakura Wars, Sega
Könnte evtl. daran liegen, dass die Sakura-Taisen-Spiele selbst zu Glanzzeiten vorwiegend ein rein japanisches Phänomen waren. Wenn also einen Neustart durchziehen möchte, wäre es extremst wichtig, die IP außerhalb Japans bekannter zu machen.
Ich persönlich hielte es ja für plausibler Shining Force oder Phantasy Star (im Sinne eines waschechten Phantasy Star 5) wiederzubeleben, denn das sind Marken, von denen man in unseren Gefilden auch außerhalb der Sega-Hardcore-Fan-Bubble schon mal gehört haben sollte.
„Neon Genesis Evangelion“? Was soll da genau zu angekündigt worden sein? Habe ich nie was von mitbekommen und auch nichts zu gefunden.
Das Marketing war aber auch kaum vorhanden im Westen xD Noch immer kennt kaum jemand die Spiele, weil die nie präsent waren. Zu uns schaffte es ja auch kaum was. Das für Wii erschienene habe ich auch erst viele Jahre später nur durch Zufall entdeckt.
Allerdings ist es natürlich auch sehr nischig. Dennoch muss natürlich mehr bei der Bewerbung passieren. Das PS4 Spiel wurde ja auch angekündigt und dann irgendwann wars plötzlich raus gefühlt^^
Aber überraschend finde ich es wenig, wenn da was neues kommen wird. Sega's Revival Aktion macht bisher ja auch ne gute Figur und man nimmt das Ganze Projekt auch ziemlich ernst. Da wird noch einiges kommen. Wobei ich bei Sakura Wars das nun nicht wirklich nen Revival oder Comeback nennen würde. Dazu ist der letzte Ableger nicht alt genug. Noch immer ists gut möglich, das man die ganze Zeit eh schon an nem neuen Ableger gesessen hat, auch wenn die sozialen Netzwerke da eingeschlafen sind^^
Da bin ich jetzt auch am puzzlen. Eine Suche auf Google führt mich nur wieder auf diese News hier zurück
Ich habe gerade mal Asuka gefragt, die über meinem Nutzername auf mich acht gibt, die weiß aber auch nichts näheres
Also Sega und NGE sind jetzt nicht fremd. Sega stellt seit Jahrzehnten Prize-Figuren und anderen Merch für NGE her und generell ist NGE gerne mal als Cosmetics bei diversen Spielen dabei. Glaube Tales of hatte mal Kostüme und ich überlege gerade, ob das letzte Sakura Wars, was erschienen ist, auch NGE-Kostüme als DLC besaß.
Sofern man sich an Sakura Wars nochmal wagt wäre es schon spannend, zu wissen, an welchem Stil man sich orientiert. Das waren ja mehr oder weniger immer reine SRPG-Titel mit Social-Sim Elementen. Das aktuelle war vom Gameplay ja etwas, was Musou-Titeln nicht ganz fremd war aber trotzdem eben mit Social-Sim Elementen ausgestattet.
Bitte einen neuen sakura wars Teil. Ich hab mich damals in alle girls verliebt