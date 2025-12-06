Ein 30 Jahre alte RPG-Reihe von SEGA könnte bald ihr Comeback feiern, hoffen Fans

Mit Shin Sakura Wars gab es 2019 ein Serien-Reboot der „Sakura Wars“-Reihe. Das PS4-Spiel ist im Folgejahr auch im Westen erschienen, aber offensichtlich hat der Neustart nicht gezündet. Denn danach herrschte Funkstille, was die langjährige Reihe betrifft.

Jetzt macht ein Gerücht die Runde, wonach es mit Sakura Wars doch noch weitergehen könnte. Lange Zeit war es ruhig auf dem offiziellen japanischen Twitter-Account zu „Sakura Taisen“, es gab nur Retweets. Seit Oktober gibt es auch wieder neue Beiträge vom Account selbst.

Vor fast zwei Jahren berichtete Insider Gaming, dass drei klassische SEGA-Marken ihre Rückkehr feiern würden. Die drei Marken sollten sich zu den fünf Marken (darunter Jet Set Radio und Shinobi) gesellen, die kurz zuvor bei The Game Awards enthüllt wurden. Namentlich: Panzer Dragoon, Neon Genesis Evangelion und eben Sakura Wars.

Ist es jetzt bald soweit, dass uns Sakura Wars vorgestellt wird? „Ich glaube, Sega bereitet sich darauf vor, bald das neue Spiel anzukündigen und ich persönlich hoffe auf HD-Remaster der Originalspiele“, schreibt ein Fan bei Reddit. Vielleicht wird es wieder eine Ankündigung bei The Game Awards? Der bevorstehende 30. Geburtstag der Reihe im kommenden Jahr wäre sicherlich eine gute Gelegenheit.

via Knoebel, Bildmaterial: Sakura Wars, Sega