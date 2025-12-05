Epoch Reset angekündigt: Anime-Zeitreise-Adventure entführt euch nach Hongkong und Tokio

In Epoch Reset bekommt ihr die Gelegenheit, mit einer selbstgebauten Zeitmaschine durch futuristische Versionen von Hongkong und Tokio zu reisen – und unterwegs Gefahren zu begegnen, die weit über typische Sci-Fi-Probleme hinausgehen. Publisher Kakehashi Games und Einzelentwickler abnermtj haben das 2.5D-Adventure nun offiziell für den PC angekündigt. Die Veröffentlichung ist für 2027 auf Steam geplant.

Ihr spielt Hector, einen genialen, aber völlig abgebrannten Erfinder, der die erste funktionierende Zeitmaschine der Welt gebaut hat. Die Story folgt ihm durch verschiedene Zeitlinien, in denen ihr nicht nur neue Charaktere trefft, sondern auch versucht, eine drohende Verzerrung der Realität aufzuhalten.

Zeitreisen, Ermittlungen und überraschend viele Mini-Games

Epoch Reset führt euch von den belebten Straßen des heutigen Hongkong bis in die Schattenseiten des Tokios von 2069. Zwischen kleinen Ermittlungen, Gesprächen und Entscheidungen versucht ihr, eine Zeitschleife zu durchbrechen und drohende Katastrophen zu verhindern. Gleichzeitig trefft ihr auf eine Reihe von Figuren mit ganz eigenen Motivationen und Problemen – und nicht selten müsst ihr Freundschaften retten oder sogar Morde verhindern.

Spannend klingt auch der spielerische Mix: Neben klassischen Adventure-Elementen erwarten euch Mini-Games aller Art, von Blackjack bis hin zu Androiden-Chirurgie. Dazu kommt eine stark erzählerische, cyberpunkige Präsentation, die auf verdrehte Zeitlinien und Mystery setzt. Der erste Trailer zeigt bereits, wohin die Reise geht.

Ihr könnt den Einzelentwicklern übrigens auf Twitter folgen, um schon mal ein paar weitere Eindrücke und Sneak Peeks des Spiels zu sehen. Was meint ihr? Könnte Epoch Reset ein Geheimtipp für 2027 werden?

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Epoch Reset, Kakehashi Games, abnermtj