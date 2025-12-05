Netflix kauft Warner Bros. und damit auch Rocksteady, Avalanche und weitere Studios

Netflix hat eine Vereinbarung mit Warner Bros. Discovery zum Kauf des Film- und Medien-Giganten getroffen. In der Pressemeldung geht es zwar nicht um Games, aber wenn der Deal durchgeht und abgeschlossen ist, gehören Netflix somit bestätigterweise auch Rocksteady (Batman: Arkham) und Avalanche (Hogwarts Legacy) sowie NetherRealm Studios (Mortal Kombat) und das LEGO-Spielestudio TT Games.

Mit anderen Worten: ein Riesending, nicht nur in der Streaming- und Filmwelt. Was das für die Studios angesichts des doch relativ stiefmütterlich behandelten Gaming-Geschäfts von Netflix bedeutet, steht in den Sternen.

Die Spiele-Anstrengungen von Netflix waren im Vergleich zum großen Streaming-Geschäft gemächlich. Langsam, aber stetig ging es nach vorn, zuletzt hatte Netflix Games auch eigene Spiele-Studios geschlossen.

Die Vereinbarung sieht einen Kaufpreis von 82,7 Milliarden US-Dollar vor. Neben den Spielestudios würde sich Netflix auch Marken wie Harry Potter, Game of Thrones und DC Universe einverleiben. Die US-Kartellbehörde hat allerdings auch noch ein Wörtchen mitzureden.

Ansonsten gibt es in der Pressemeldung, Überaschung: viel PR. Zwei „wegweisende Unterhaltungsunternehmen“ würden zusammenfinden und „Innovation, globale Reichweite und erstklassigen Streaming-Service“ (von Netflix) mit „jahrhundertelanger Tradition im Bereich des Weltklasse-Storytellings“ (von Warner Bros.) kombinieren. Hier könnt ihr euch den Spaß zu Gemüte führen.

via VGC, PM, Bildmaterial: Netflix