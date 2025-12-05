Netflix kauft Warner Bros. und damit auch Rocksteady, Avalanche und weitere Studios

Netflix hat eine Vereinbarung mit Warner Bros. Discovery zum Kauf des Film- und Medien-Giganten getroffen. In der Pressemeldung geht es zwar nicht um Games, aber wenn der Deal durchgeht und abgeschlossen ist, gehören Netflix somit bestätigterweise auch Rocksteady (Batman: Arkham) und Avalanche (Hogwarts Legacy) sowie NetherRealm Studios (Mortal Kombat) und das LEGO-Spielestudio TT Games.
Mit anderen Worten: ein Riesending, nicht nur in der Streaming- und Filmwelt. Was das für die Studios angesichts des doch relativ stiefmütterlich behandelten Gaming-Geschäfts von Netflix bedeutet, steht in den Sternen.
Die Spiele-Anstrengungen von Netflix waren im Vergleich zum großen Streaming-Geschäft gemächlich. Langsam, aber stetig ging es nach vorn, zuletzt hatte Netflix Games auch eigene Spiele-Studios geschlossen.
Die Vereinbarung sieht einen Kaufpreis von 82,7 Milliarden US-Dollar vor. Neben den Spielestudios würde sich Netflix auch Marken wie Harry Potter, Game of Thrones und DC Universe einverleiben. Die US-Kartellbehörde hat allerdings auch noch ein Wörtchen mitzureden.
Ansonsten gibt es in der Pressemeldung, Überaschung: viel PR. Zwei „wegweisende Unterhaltungsunternehmen“ würden zusammenfinden und „Innovation, globale Reichweite und erstklassigen Streaming-Service“ (von Netflix) mit „jahrhundertelanger Tradition im Bereich des Weltklasse-Storytellings“ (von Warner Bros.) kombinieren. Hier könnt ihr euch den Spaß zu Gemüte führen.
via VGC, PM
Oha, das ist ja krass und irgendwie unerwartet 😮 Weiß nicht, was ich von halten soll.. gibt's dann alles nur noch im Streaming..
Mir tuts eher um HBO/Max und zukünftigen Serien Leid. Denn ich habe darin sowas wie die letzte Instanz von meist guter Erwachsenen-Unterhaltung gesehen. Das durch die Strukturen und Arbeitsweisen von Netflix wahrscheinlich sehr stark unter die Räder kommen wird.
Ich hatte auch eine Zeitlang mal Netflix, vor allem die Animes und deren Synchro haben mit da gefallen (ich finde die deutsche Dan Da Dan Synchro unschlagbar gut). Aber da es immer teurer wurde habe ich es auch sein gelassen.
Aber auch unabhängig von Netflix finde ich so eine Sache nie gut. Netflix ist ja schon überteuert aber wenn die jetzt noch weniger Konkurrenz haben können die schön weiter die Preise erhöhen.
Am Ende wird man eh wieder dazu getrieben unter der schwarzen Flagge zu segeln und ich habe damit auch kein Problem da diese ganzen gierigen Großkonzerne es ja mit ihren Praktiken gar kein Wahl lassen.
RIP Hogwarts Legacy. Schade, der erste Teil hat mir wirklich Spaß gemacht
wann immer man sieht das Unternehmen versuchen immer mehr in vollkommen andere Bereiche zu expandieren, mit denen sie Jahrzehnte lang nie was mit am Hut hatten um einzig und allein ihre Einfluss-Sphären dadurch zu steigen wie machtgierige Kraken, ist das nie ein gutes Zeichen.. auch wenn das bei Netflix alles viel langsamer stattfindet, als anderswo.. aber diese gewisse Tendenz nach Machthunger, ist definitiv mit diesem Schritt nun deutlich erkennbarer geworden, dass man sich es bei Netflix ganz offensichtlich auf die Fahne geschrieben hat langfriestig viel mehr sein zu wollen, als bloß irgend ein Premium-Streaming-Anbieter, sondern man immer mehr in die Gaming-Branche eindringen will, um sich dort ihr Kuchenstück vom Markt einverleiben zu wollen