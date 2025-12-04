PS5 verliert Exklusivspiel schon vor dem Launch: Action-RPG aus China erscheint auch für Xbox

Vor mehr als zwei Jahren kündigte Pathea Games erstmals The God Slayer an. Ein optisch beeindruckendes Action-RPG aus China, welches es zu PlayStation China Hero Project geschafft hat. Dieses Projekt ist eine Initiative, die chinesische Entwickler in Mentoren- und Unterstützungsfunktion fördert.

Die Folge, logischerweise: Spiele des China Hero Project erscheinen für PlayStation-Plattformen, allenfalls noch für PCs. Das war unter anderem bei Lost Soul Aside, auch kommende Spiele wie Loulan, Unending Dawn oder Project: Jinyiwei sind Konsolen-exklusiv für PS5 angekündigt. Auch bei The God Slayer war das zunächst so – bis heute.

Pathea Games hat sich nach längerer Funkstille nämlich mit einem neuen Trailer zurückgemeldet. Und jetzt ist das Open-World-Spiel auch für Xbox Series und PC-Steam geplant. Was zur Öffnung, insbesondere in Richtung Xbox führte, ist nicht bekannt. Laut Pressemeldung ist The God Slayer aber weiterhin Teil des China Hero Project – auch PlayStation teilte heute auf dem Youtube-Kanal einen CG-Trailer.

The God Slayer ist in einer östlich angehauchten Steampunk-Metropole angesiedelt. Dort herrschen die sogenannten Celestials mit göttlicher Härte. Die Celestials erschaffen Lebewesen nur zu einem Zweck: Sie sollen Energie namens „Qi“ sammeln, die mit dem Tod eines jeden Lebewesens zu den Celestials übergeht und diesen so ewiges Leben schenkt.

Rache an den Göttern

Spielende schlüpfen in die Rolle eines Elemancers, der sich diesen Kräften nicht beugt. Elemancer haben erkannt, dass sie „Qi“ selbst nutzen können. Sie verwandeln es in elementare Kräfte wie Feuer, Wasser, Erde, Metall und Holz – und sie ziehen natürlich den Zorn der Celestials auf sich. Die Götter schicken eine unmissverständliche Botschaft, bei der die Familie von Protagonist Cheng, ebenfalls ein Elemancer, brutal ausgelöscht wird.

Klar, wo die Reise hingeht, oder? Rache. Wann ihr euren Rachefeldzug beginnen könnt, ist aktuell noch unklar. Einen Termin hat Pathea Games heute nicht im Gepäck. Immerhin, auch Xbox-Fans dürfen diesen Feldzug führen, wie wir seit heute wissen.

Der neue Trailer:

Neuer CG-Trailer:

Bildmaterial: The God Slayer, Pathea Games