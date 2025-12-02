Cross-Play und Cross-Progression: Where Winds Meet ist schon bald auch unterwegs spielbar

Seit letztem Jahr ist Where Winds Meet schon in China verfügbar und auch der kürzliche Start im Westen verlief mehr als stabil. Auf 9 Millionen Downloads können Everstone Studio und NetEase Games bereits zurückblicken. Bei Steam erreichte das Wuxia-RPG in der Spitze 250.000 gleichzeitige SpielerInnen.

Jetzt geht es möglicherweise noch höher hinaus, denn die versprochene Mobile-Version von Where Winds Meet folgt. Am 12. Dezember wird das Spiel auch für iOS und Android erscheinen und damit auch unterwegs spielbar sein, wobei Cross-Play und Cross-Progression geboten wird.

Die Mobile-Version erhält eine vollständig optimierte Benutzeroberfläche, die speziell auf mobile Endgeräte zugeschnitten ist. Lead Producer Beralt Lyu freut sich darauf, mit der Mobile-Version noch mehr SpielerInnen zu erreichen und die Community weiter wachsen zu lassen.

Where Winds Meet erhebt für sich den Anspruch, das weltweit erste, originale „Wuxia-Open-World-Action-RPG“ zu sein. Das erste Wuxia-RPG mit einer offenen Spielwelt also. Es verbindet die Themen des Genres mit freier Erkundung. Angesiedelt im China des 10. Jahrhunderts zur Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Königreiche, schlüpfen die Spielerinnen und Spieler in die Rolle eines Schwertmeisters, der in einer zerrissenen Welt seinen eigenen Weg sucht.

Die Spielwelt bietet über 20 unterschiedliche Regionen, die von der kaiserlichen Hauptstadt bis zu geheimnisvollen Märkten, Wüsten und Höhlen reichen. SpielerInnen können über 40 verschiedene „Martial Mystic Arts“ meistern, darunter Stile wie Tai Chi, Toad Style oder Lion’s Roar. Falls ihr so gar nicht wisst, was euch dabei erwartet, dann lest unseren Erfahrungsbericht!

Bildmaterial: Where Winds Meet, NetEase, Everstone Studio