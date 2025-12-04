Sohei Niikawa stellt sich: Etrange Overlord vom Disaea-Schöpfer nimmt Anlauf im Westen

NIS America hat heute die Veröffentlichung von Etrange Overlord auf den 26. März 2026 datiert. Das Musical-Action-Adventure erscheint dann im Westen für Nintendo Switch, PS4 und PS5 sowie PCs.

Das feiert man natürlich mit einem neuen Trailer, den ihr unten seht. Außerdem wird Sohei Niikawa sich morgen bei Reddit einem AMA stellen. Der ehemalige Präsident von Nippon Ichi Software hat mit SuperNiche jetzt ein eigenes Studio, hatte zuvor allerdings lange Zeit „undercover“ gearbeitet. Auch an Etrange Overlord – doch mit der Ankündigung für den Westen fand die kuriose Pseudonym-Odyssee des Disgaea-Schöpfers ein Ende.

Eine Limited Edition zu Etrange Overlord ist jetzt im NISA Online Store vorbestellbar. Auch diesmal gibt es wieder eine Deluxe Edition, die normalerweise auch im breiten Handel verfügbar wird. NIS America bedient Switch und PS5 physisch.

Und das ist Etrange Overlord

In Etrange Overlord wird Étrange von Rosenburg, die zu Unrecht des Königsmords beschuldigt wird, hingerichtet und findet sich kurz darauf in der Hölle wieder. Statt zu verzweifeln, beschließt die zuckersüchtige Tochter eines Herzogs, dort kurzerhand selbst die Herrschaft zu übernehmen. Eindeutig aus der Feder des Disgaea-Schöpfers.

Das Kampfsystem basiert auf einem sogenannten „Revolving Lane“-Mechanik, bei der sich Gegenstände, Buffs und sogar Charaktere kreisförmig über das Schlachtfeld bewegen. Sieht erstmal ziemlich wild aus und hat offensichtlich auch etwas mit Musik zu tun, wie wir im Trailer sehen.

Der neue Trailer:

