Nach Okami und Onimusha: Capcom will Berichten zufolge die nächste Serie wiederbeleben

Wie steht es um die Zukunft der „Dead Rising“-Serie von Capcom? Gut, wie ein neuer Bericht hoffen lässt. MP1ST berichtet nämlich, bei Capcom würde an einem neuen Ableger gearbeitet. VGC kann diesen Bericht „teilweise durch eigene Quellen bestätigen“.

Dabei soll es sich nicht um ein Remake oder Remaster handeln, sondern um einen vollständig neuen Teil zur Serie. Zudem heißt es, dass der ursprüngliche und beliebte Protagonist Frank West zurückkehren wird, den es diesmal nach Hollywood verschlägt.

Dem Bericht zufolge soll der Schauplatz des „Abenteuers“ in erster Linie ein „riesiges, abgeschirmtes Filmstudio“ sein, in dem sich Frank und andere Überlebende verschiedenen Prüfungen stellen müssen. Der Antagonist scheint daraus seinen „perfekten Film“ drehen zu wollen – perfide.

Capcom hatte erst 2024 den Serienerstling neu aufgelegt, das Remaster wurde in Deutschland allerdings nicht veröffentlicht, weil das zugrundeliegende Original nach wie vor auf dem Index steht. Ein neuer Anlauf seitens Capcom auf Listenstreichung blieb auch in diesem Jahr erfolglos, wie Schnittberichte berichtete.

Capcom hatte sich zuletzt vorgenommen, weitere frühere Marken wiederzubeleben. Neue Spiele der beliebten Reihen Onimusha und Okami sind offiziell in Entwicklung. Viele Fans hoffen weiter auf Dino Crisis, aber auch Dead Rising dürfte weit oben auf den Wunschlisten stehen.

Bildmaterial: Dead Rising 4, Capcom