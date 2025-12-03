„Switch 2“-Fans dürfen sich auf einen Cozy-Kickstarter-Hit freuen, der Anfang 2026 erscheint

Nintendo-Fans mit einer Switch 2 dürfen sich auf eine neue, Anime-inspirierte Farming- und Lebenssimulation freuen. Starsand Island hat schon viele Vorschusslorbeeren gesammelt und wird Anfang 2026 auch für die Switch 2 erscheinen, wie Seed Lab jetzt bekannt gibt.

Ursprünglich war eine Switch-Version von Starsand Island bereits geplant, doch als Seed Lab kürzlich mitgeteilt hatte, dass das Spiel erst zu Beginn des kommenden Jahres für PS5, Xbox Series und PCs erscheinen wird, fehlte die Switch-Version plötzlich. Jetzt sehen wir also, warum!

Das Spiel wird von Hardware-Funktionalitäten der Switch 2 profitieren und setzt auf Maussteuerung und GameChat. In einem „Quality Mode“ zielt man auf 45 fps und 1080p-Auflösung an. Der „Performance Mode“ soll sowohl im Handheld- als auch Docked-Modus sogar 60 fps und 1080p bieten.

Richardo Wang, Creative Director bei Seed Lab, sagte: „Starsand Island auf Nintendo Switch 2 zu bringen, war schon lange unser Ziel; das Life-Sim-Genre passt einfach super zu Nintendo-Konsolen. Schon bevor es vor fast einem Jahr angekündigt wurde, wussten wir, dass wir unser Spiel auf der nächsten Generation der Nintendo-Plattform haben wollten.“

Bei Kickstarter fing alles an

Der Cozy-Crowdfunding-Hit Starsand Island wurde ursprünglich über Kickstarter finanziert. Im Mittelpunkt stehen umfangreiche Customization-Features für Charaktere und Fahrzeuge, verschiedene Baumodi mit vielen Möglichkeiten sowie ein authentisches Freundschafts- und Romantiksystem, das für noch mehr persönliche Geschichten auf der Insel sorgen soll.

Auf diese Insel, die einst euer Zuhause war, kehrt ihr zurück. Dort erlebt ihr eine Geschichte rund um Wachstum, Heilung und die Suche nach innerer Harmonie. In dieser entspannenden Welt warten typische Aktivitäten wie Farmarbeit, Angeln, Tierpflege und der Aufbau von Beziehungen zu den skurrilen Inselbewohnern.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Starsand Island, Seed Lab