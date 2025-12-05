Suda gewinnt das „Game of Chicken“ gegen GTA VI: Romeo is a Dead Man erscheint im Februar

Gerade erst hat Goichi „Suda51“ Suda gemeinsam mit Swery65 das neue Hotel Barcelona veröffentlicht, da geht der Blick schon wieder in Richtung des nächsten Spiels. Bei der State of Play im Juni bekam Romeo is a Dead Man die erste große Bühne.

Nach weiteren Einblicken bei der Tokyo Game Show haben sich Fans jetzt vermutlich auf eine längere Winterpause eingestellt, denn mit 2026 gab es bisher nur einen unkonkreten Zeitraum für die Veröffentlichung. Jetzt geht aber alles ganz schnell.

Wie Grasshopper Manufacture bekannt gibt, erscheint Romeo is a Dead Man nämlich schon am 11. Februar 2026. Man habe das „Game of Chicken“ (wer weicht zuerst aus) gegen ein bestimmtes Spiel gewonnen, das 2026 erscheinen soll und zweimal verschoben wurde. Grand Theft Auto VI ist natürlich gemeint – das dem neuen Suda-Spiel „ausgewichen“ ist, so der Witz.

„Jetzt, wo wir unser Spiel gegen *hüstel* eine bestimmte zweimal verschobene Veröffentlichung im Jahr 2026 gewonnen haben, können wir unsere Karten offenlegen und bestätigen, dass wir von vornherein nie vorhatten, im Mai zu starten“, scherzte Suda in der Pressemeldung. „Wir verzerren die Raum-Zeit, um Romeo is a Dead Man vor seiner Veröffentlichung im kommenden Februar den letzten Schliff zu geben.“

Blutig und ultra-brutal

Es handelt sich um die erste völlig neue Eigenmarke des Studios seit zehn Jahren. Im Mittelpunkt des Spiels steht Romeo Stargazer, ein FBI-Space-Time-Agent, der sich nach einem fatalen Vorfall zwischen Leben und Tod befindet.

Romeo jagt Schwerverbrecher durch mehrere Dimensionen und wird dabei von seiner Spezialausrüstung unterstützt, dem sogenannten Dead Gear. SpielerInnen wechseln zwischen verschiedenen Waffen und machen sich die Kräfte ihrer Gegner zunutze, um diese in einem stilisierten Blutrausch zu vernichten.

Der neue Trailer:

