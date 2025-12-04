Das Multiplayer-Cozy-Game Heartopia will euch bald in seinen beruhigenden Bann ziehen

XD Games (zuletzt dank einer Witcher-Kollaboration für Sword of Convallaria in den Medien) hat den finalen Closed-Beta-Test zu Heartopia für den 10. Dezember angekündigt. Die Tests sollen auf PCs und Android laufen und bis zum 23. Dezember andauern. Später erscheint Heartopia auch für iOS-Geräte.

Wer mitspielt, kann sich Belohnungen für den Launch des Cozy-Games verdienen. Ein solches Spiel will Heartopia nämlich sein und zugegeben, der Name ist nicht besonders einfallsreich, aber dafür schnell verinnerlicht. Die Vorabregistrierung ist über die offizielle Website möglich.

Heartopia versteht sich als Mischung aus narrativem Multiplayer-RPG und typischer Life-Sim. Ihr findet euch in einer modernen, aber stilvollen Großstadt wieder und schließt dort Freundschaften, pflegt Routinen und macht Entdeckungen. Nebenbei dekoriert ihr euer Häuschen und erstellt eure Outfits.

Der Alltag soll in Echtzeit verlaufen, was zu spontanen Begegnungen führt und ein Gefühl eines natürlichen Rhythmus in der Welt von Heartopia erzeugen soll. Aktivitäten, über die ihr im Tagesverlauf so stolpert, sollen eher beruhigen und entspannen, als fordern. Cozy eben!

Zur Monetarisierung gibt sich das Entwicklerstudio wie gewohnt bedeckt. Heartopia ist allerdings Free-to-play und wird sich, so ist die Natur der Sache, über Mikrotransaktionen monetarisieren. Dazu gehören möglicherweise auch Gacha-Elemente, die vor allem bei Deko-Elementen und Outfits zum Einsatz kommen könnten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Heartopia, XD Games