Arknights: Endfield könnt ihr mit etwas Glück schon zu Weihnachten auf PS5 anspielen

Arknights: Endfield befindet sich auf der Zielgeraden der Entwicklung. Auf PCs, iOS und Android startete der „Beta-Test II“ von Arknights: Endfield bereits am 28. November. Der inhaltlich identische „PlayStation 5 Technical Test“ beginnt am 12. Dezember, wie Publisher GRYPHLINE und Entwickler Mountain Contour bekanntgaben.

Die PS5-Umsetzung wurde bei The Game Awards 2023 einst aufsehenerregend angekündigt. Auf einen PS5-Test mussten Interessierte aber lange warten. Jetzt ist es so weit. Hierfür muss man sich auf der offiziellen Webseite registrieren und bekommt mit etwas Glück eine E-Mail mit einer Einladung zur Beta.

Sämtliche Spielfortschritte werden am Ende des geschlossenen Beta-Tests gelöscht. Während der Testphase kann der Fortschritt aber bereits zwischen PC- und Mobilversion synchronisiert werden, sofern das gleiche Konto genutzt wird.

Die zweite Beta sowie der Technical Test enthält etwa 50 bis 60 Stunden an Spielinhalt. Basierend auf dem Feedback des ersten Tests wurde Arknights: Endfield umfangreich überarbeitet, unter anderem mit neuer Story, Zwischensequenzen, verbesserten Animationen, überarbeiteten Kampfsystemen, neuen Bosskämpfen und vielem mehr. Eines der Highlights ist die neue Region „Wuling“. Sie verbindet östliche Ästhetik mit futuristischen Elementen.

Zudem können sich Fans über eine verbesserte Steuerung und Grafik auf PCs und Mobilgeräten freuen.

Arknights: Endfield erscheint 2026 für PlayStation 5, PCs, iOS und Android. Die offizielle Arknights-Website findet ihr hier. Auch im PlayStation Store ist das Spiel schon gelistet.

Der aktuelle Trailer:

