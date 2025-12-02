Hoyoverse-Fans, aufgepasst: Der DualSense im „Genshin Impact“-Design erscheint bald

Hoyoverse-Fans aufgepasst: Gemeinsam mit Sony wird Hoyoverse einen limitierten DualSense Wireless Controller zu Genshin Impact veröffentlichen. Die „Genshin Impact Limited Edition“ des Controllers wird 84,99 Euro kosten und am 25. Februar 2026 in Europa erscheinen.

Vorbestellungen sollen ab dem 11. Dezember ab 10 Uhr bei PlayStation Direct* möglich sein. Auch ausgewählte Händler werden den Controller anbieten, hier ist aber noch nicht bekannt, welche Händler genau. Erfahrungsgemäß sind Amazon, Media Markt und Co. aber mit am Start.

„Der Controller besticht durch unverkennbare Designelemente, die von den reisenden Zwillingen und Paimon, den beliebten Hauptfiguren aus Genshin Impact, inspiriert sind“, freut sich Wenyi Jin, President of Global Publishing and Operation bei Hoyoverse.

Und weiter: „Er ist eine Hommage an die Jahre voller Abenteuer und Freundschaft in der Welt von Teyvat sowie an all unsere wundervollen Erinnerungen mit der Community. Wir hoffen, dass ihr mit dem Controller viel Freude auf eurer weiteren Reise in Genshin Impact haben werdet!“

Der Trailer:

Bildmaterial: Genshin Impact, Hoyoverse, Sony Interactive Entertainment