Wenn ihr euch ein Zelda-like in HD2D-Optik wünscht, ist das hier vielleicht euer Spiel

HD2D-Spiele sind beliebt und inzwischen fast schon ein Genre. Square Enix hat sich den Begriff, der hochwertige 2D-Pixelkunst verspricht, längst gesichert. Das hält andere Spiele und Hersteller aber nicht davon ab, auf eine ähnliche Optik zu setzen.

Wenn ihr euch schon immer mal gedacht habt, ein Zelda-Spiel in einer solchen HD2D-Optik könne doch interessant sein, dann seid jetzt aufmerksam. Genau diesen Ansatz verfolgt nämlich das Action-Adventure The Ballad of Bellum, das Zelda-Gameplay mit Octopath-Traveler-Grafik verbindet.

Ihr übernehmt die Rolle eines jungen Abenteurers, der seltsame Artefakte finden muss, um seinen Freund – und am Ende die ganze Welt – zu retten. Eure Reise führt euch durch eine Welt in HD2D-Optik mit einer großen Hafenstadt, einer gefährlichen Wüste, einem schneebedeckten Gebirge und bedrohlichen Wäldern. In Dungeons pflastern Rätsel, Überraschungen und Gegner euren Weg.

Ein vollständiger Tag-Nacht-Zyklus sowie wechselnde Wetterbedingungen beeinflussen eure Erkundung. The Ballad of Bellum setzt zweifellos auf Nostalgie, einen Termin gibt es aber noch nicht. Dafür eine Demo, die seit einigen Tagen bei Steam verfügbar ist.

Solo-Entwickler BokehDev darf sich aktuell über eine Nominierung bei den GameMaker Awards 2025 freuen. BokehDev plant außerdem eine Kickstarter-Kampagne zum Spiel, die allerdings auch noch keinen Starttermin hat. Ihr könnt euch aber schon mal eine Erinnerung einrichten.

Ein Trailer zum Spiel:

via GameRant, Steam, Kickstarter, Bildmaterial: The Ballad of Bellum, BokehDev