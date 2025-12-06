Spike Chunsoft präsentiert neues Gameplay zu Danganronpa 2×2

Vor einigen Wochen hatte Spik Chunsoft uns mit der Ankündigung von Danganronpa 2×2 überrascht. Das Spiel wurde als „der neueste Teil der Serie“ vorgestellt und bietet ein brandneues Szenario, das auf dem Setting und den Charakteren aus Danganronpa 2: Goodbye Despair aufbaut.
Beim Danganronpa 15th Anniversary Fes vor wenigen Tagen stellte man nun sechs Minuten neues Gameplay-Material aus dem Spiel vor. Der Titel erscheint 2026 weltweit für die Switch-Familie, PlayStation 5, Xbox Series und Steam.
Gleichzeitig ist das originale Szenario aus Goodbye Despair mit überarbeiteter Grafik und Präsentation ebenfalls enthalten. Das neue Szenario soll dabei so umfangreich sein wie das originale. Also wenn man so will: Eine Neuauflage des alten Spiels, ergänzt um ein ebenso umfangreiches, neues Szenario.
Entwickelt wird das neue Danganronpa-Spiel von Gemdrops unter Planung und Produktion von Spike Chunsoft. Serienfans werden sich aber freuen, dass Kazutaka Kodaka und sein neues Studio Too Kyo Games ebenfalls involviert sind. Spike Chunsoft führt Kodaka als Supervisor. Das Szenario kommt von Yoichiro Koizumi von Too Kyo Games.
Das neue Material ab 36:28
via Gematsu, Bildmaterial: Danganronpa 2×2, Spike Chunsoft
